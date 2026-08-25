Bukan Sekadar Hemat, Ini 9 Kebiasaan yang Sering Dimiliki Orang dari Keluarga Sederhana

seseorang yang tumbuh di keluarga kelas menengah ke bawah tetapi kemudian naik kelas./Freepik/freepik

JawaPos.com - Tidak semua orang menjalani masa kecil dengan kondisi ekonomi yang sama. Sebagian tumbuh dengan berbagai kemudahan, sementara lainnya harus belajar memahami keterbatasan sejak usia dini.

Pengalaman tersebut ternyata dapat meninggalkan jejak dalam cara seseorang berpikir dan menjalani kehidupan ketika dewasa.

Dilansir dari Geediting, pengalaman masa kecil dan lingkungan keluarga dapat berperan dalam membentuk pola perilaku serta cara seseorang menghadapi berbagai situasi.

Menariknya, tidak semua kebiasaan yang lahir dari keterbatasan merupakan sesuatu yang negatif. Beberapa justru dapat menjadi modal berharga, seperti kemampuan mengatur pengeluaran, menghargai hal sederhana, hingga memiliki daya juang yang kuat.

Berikut sembilan kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan orang yang tumbuh dalam keluarga sederhana.

1. Lebih Berhati-hati dalam Menggunakan Uang Sejak kecil, mereka mungkin sudah terbiasa memahami bahwa tidak semua keinginan bisa langsung dipenuhi. Kondisi tersebut membuat mereka belajar menentukan prioritas sebelum mengeluarkan uang.

Kebiasaan itu dapat terbawa sampai dewasa. Mereka cenderung mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat sebelum berbelanja, termasuk membandingkan harga atau mencari alternatif yang lebih terjangkau.

Bagi mereka, menghemat bukan sekadar strategi keuangan, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara otomatis.