Bukan Sekadar Faktor Usia, 8 Kebiasaan Ini Disebut Membantu Menjaga Fungsi Kognitif

Ilustrasi orang yang pikirannya tetap tajam di usia 70-an (Geediting)
JawaPos.com - Memasuki usia lanjut tidak selalu berarti kemampuan berpikir harus menurun drastis. Sebagian orang tetap mampu belajar, mengingat berbagai hal, mengikuti perkembangan teknologi, serta menikmati aktivitas yang membutuhkan konsentrasi meski sudah berusia 70-an.
Tentu, kemampuan kognitif dipengaruhi banyak faktor, termasuk kesehatan, genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Tidak ada satu kebiasaan yang dapat menjamin seseorang terbebas dari penurunan fungsi kognitif. Namun, menjalani pola hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan otak dan tubuh secara keseluruhan.
Dilansir dari Geediting, ada sejumlah kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan upaya mempertahankan ketajaman mental di usia lanjut. Berikut delapan di antaranya.
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Orang yang tetap aktif secara mental biasanya tidak berhenti belajar hanya karena sudah menyelesaikan pendidikan formal. Mereka terus mencari pengalaman dan pengetahuan baru dalam kehidupan sehari-hari.
Membaca buku, mendengarkan podcast, menonton dokumenter, mempelajari keterampilan baru, atau mencoba resep berbeda di dapur dapat menjadi aktivitas yang membuat pikiran tetap aktif.
Kebiasaan tersebut juga membuat rutinitas sehari-hari terasa lebih menarik karena selalu ada hal baru untuk dipelajari.
Aktivitas fisik bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan otak. Karena itu, orang lanjut usia tetap dianjurkan untuk menyesuaikan aktivitas fisik dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.
Berjalan kaki, bersepeda santai, melakukan latihan keseimbangan, atau mengikuti aktivitas olahraga ringan bisa menjadi pilihan. Konsistensi lebih penting daripada memaksakan olahraga berat.
Menjaga tubuh tetap aktif juga membantu seseorang mempertahankan kemandirian dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Memberikan waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan dapat membantu seseorang lebih fokus terhadap apa yang sedang dilakukan. Salah satu caranya adalah melalui praktik mindfulness atau kesadaran penuh.
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Jawa Pos
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