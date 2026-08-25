Sukses dalam Pekerjaan tetapi Tidak Mengorbankan Kesehatan Mental? Peganglah 6 Kunci Ini

seseorang yang sukses tanpa mengorbankan kesehatan mental./Magnific/senivpetro
JawaPos.com - Banyak orang mengejar kesuksesan dalam pekerjaan dengan satu keyakinan: semakin banyak yang dikorbankan, semakin besar pula hasil yang akan didapatkan.
Tidur dikurangi. Waktu bersama keluarga dikorbankan. Akhir pekan digunakan untuk mengejar pekerjaan. Pikiran terus berada di kantor meskipun tubuh sudah berada di rumah. Bahkan ketika sedang berlibur, sebagian orang masih merasa bersalah karena tidak produktif.
Pada awalnya, cara seperti ini mungkin terlihat seperti dedikasi.
Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering terlupakan:
Apakah kesuksesan masih layak dikejar jika untuk mendapatkannya kita harus kehilangan diri sendiri?
Dalam psikologi, keberhasilan jangka panjang tidak hanya berkaitan dengan seberapa keras seseorang bekerja. Ada faktor lain yang sangat menentukan, seperti kemampuan mengatur stres, menetapkan batasan, menjaga energi, membangun hubungan yang sehat, serta memiliki kehidupan yang tidak sepenuhnya bergantung pada pekerjaan.
Artinya, bekerja keras bukan masalahnya.
Masalah muncul ketika pekerjaan menjadi satu-satunya pusat kehidupan.
Seseorang mungkin mendapatkan promosi, gaji lebih tinggi, jabatan lebih besar, atau pengakuan dari orang lain. Tetapi jika di balik semua itu ia mengalami kelelahan kronis, kehilangan minat terhadap hidup, mudah marah, sulit tidur, dan tidak lagi menikmati hal-hal yang dulu disukai, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi.
Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (23/8), jika Anda ingin sukses tanpa terus-menerus membayar kesuksesan tersebut dengan kesehatan mental, ada enam prinsip psikologis yang layak dipegang.
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Jawa Pos
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