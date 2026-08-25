Berdebat dengan Pelaku Gaslighting? Tangkis Lewat 3 Respons Cerdas Ini Menurut Pakar

JawaPos.com - Menghadapi seseorang yang gemar melakukan manipulasi psikologis atau gaslighting sering kali membuat korban meragukan ingatan, kenyataan, bahkan kesehatan mental mereka sendiri.

Guna memutus lingkaran manipulasi tersebut tanpa perlu terlibat dalam perdebatan emosional yang menguras energi, pengacara sekaligus pakar komunikasi Jefferson Fisher membagikan tiga frasa taktis yang efektif melumpuhkan pelaku gaslighting secara elegan.

Seperti dikutip dari Your Tango, taktik utama pelaku gaslighting adalah mengacak fakta agar korban merasa bersalah dan kehilangan kendali atas argumen mereka. Menggunakan respons yang tepat dan tenang menjadi kunci penting untuk merebut kembali kendali emosional serta mempertahankan kebenaran fakta yang Anda miliki.

Berikut adalah tiga kalimat tangkasan cerdas yang bisa Anda gunakan untuk membungkam pelaku manipulasi dengan seketika.

1. 'Itulah yang Saya Dengar'

Saat berhadapan dengan pelaku yang secara terang-terangan menyangkal ucapan masa lalu mereka, jebakan terbesar adalah membalasnya dengan bentakan defensif. Respons emosional seperti "Kamu tadi memang bilang begitu!" justru memberikan panggung bagi pelaku untuk makin memutarbalikkan fakta dan menyudutkan Anda.

Guna menghindari debat kusir yang melelahkan, Fisher menyarankan untuk membalas tuduhan tersebut dengan nada bicara yang datar dan tenang menerangkan, "Itulah yang saya dengar". Frasa singkat ini secara tegas menutup celah debat tanpa kesan menyerang balik.

Kalimat ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengklarifikasi ucapan mereka sendiri tanpa memberi ruang untuk memanipulasi Anda lebih jauh.