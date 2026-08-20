8 Alasan Mengapa Media Sosial Dapat Membuat Seseorang Merasa Lebih Buruk Menurut Psikologi

JawaPos.com - Media sosial telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, dan berbagai platform lainnya memungkinkan kita terhubung dengan orang lain, mendapatkan informasi, mencari hiburan, bahkan membangun karier. Dalam banyak hal, media sosial memang memberikan manfaat.

Namun, di balik kemudahan tersebut, ada sisi psikologis yang sering tidak disadari. Alih-alih membuat seseorang merasa lebih bahagia, penggunaan media sosial tertentu justru dapat membuat seseorang merasa kurang puas terhadap dirinya sendiri, cemas, iri, kesepian, atau merasa tertinggal dalam kehidupan.

Hal ini tidak berarti bahwa media sosial selalu buruk. Dampaknya sangat bergantung pada bagaimana seseorang menggunakannya, jenis konten yang dikonsumsi, kondisi psikologis seseorang, serta bagaimana ia memaknai apa yang dilihat di layar.

Lalu, mengapa media sosial dapat membuat seseorang merasa lebih buruk?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), terdapat 8 alasan yang dapat dijelaskan melalui perspektif psikologi.

1. Membandingkan Diri dengan Kehidupan Orang Lain

Salah satu alasan terbesar media sosial dapat memengaruhi perasaan seseorang adalah karena media sosial menyediakan begitu banyak kesempatan untuk melakukan perbandingan sosial.

Dalam psikologi, manusia memang memiliki kecenderungan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita menggunakan kehidupan orang lain sebagai salah satu cara untuk menilai apakah diri kita sudah cukup berhasil, menarik, kaya, bahagia, atau diterima.

Masalahnya, media sosial membuat proses tersebut terjadi hampir tanpa batas.