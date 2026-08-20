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Rabbany Wanadriani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 19.27 WIB

Tak Banyak Dimiliki Orang, 7 Tanda Ini Menunjukkan Kualitas Dirimu

Ilustrasi Orang Berkualitas Tinggi - Image

Ilustrasi Orang Berkualitas Tinggi

JawaPos.com - Menjadi pribadi yang berkualitas tidak selalu berkaitan dengan pencapaian, status sosial, atau seberapa banyak seseorang mendapatkan pengakuan. Kualitas diri justru sering terlihat dari cara seseorang menghadapi kehidupan dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya.

Seseorang yang memiliki karakter kuat biasanya mampu mengenali dirinya sendiri, menghargai orang lain, serta tetap bertumbuh ketika menghadapi berbagai tantangan.

Dilansir geediting, terdapat sejumlah karakter yang sering dikaitkan dengan kematangan pribadi dan kemampuan membangun hubungan yang sehat. Berikut tujuh di antaranya.

1. Mampu Menjadi Diri Sendiri

Salah satu tanda pribadi yang berkualitas adalah tidak merasa harus terus-menerus memakai topeng demi mendapatkan penerimaan orang lain.

Menjadi autentik berarti mampu menerima diri secara utuh, termasuk menyadari kelebihan sekaligus mengakui kekurangan. Bukan berarti seseorang bebas bertindak sesuka hati, melainkan mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan secara jujur dengan tetap mempertimbangkan perasaan orang lain.

Orang yang nyaman dengan dirinya sendiri biasanya tidak membutuhkan kepura-puraan untuk terlihat sempurna di hadapan orang lain.

2. Memiliki Empati

Empati bukan sekadar merasa kasihan ketika melihat orang lain mengalami masalah. Kemampuan ini melibatkan usaha untuk memahami apa yang mungkin dirasakan dan dipikirkan seseorang dari sudut pandangnya.

Orang yang memiliki empati tidak terburu-buru menghakimi. Mereka berusaha mendengarkan dan memberikan respons yang sesuai dengan kondisi orang lain.

Sikap tersebut dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat karena orang merasa dihargai dan dipahami.

3. Mampu Bangkit dari Kesulitan

Tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Karena itu, kemampuan menghadapi kegagalan dan kembali melangkah menjadi salah satu kualitas penting dalam diri seseorang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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