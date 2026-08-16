Tak Suka Jadi Sorotan, Orang dengan 8 Kualitas Ini Justru Punya Mental yang Kuat

JawaPos.com – Di era ketika eksistensi sering diukur dari jumlah likes, komentar, pengikut, hingga seberapa sering seseorang tampil di depan publik, tidak semua orang tertarik mendapatkan sorotan.

Sebagian orang justru merasa nyaman menjalani kehidupan tanpa harus selalu diperhatikan. Mereka tidak terburu-buru menceritakan pencapaian, tidak merasa harus membuktikan diri kepada semua orang, dan tidak menjadikan pujian sebagai sumber utama kebahagiaan.

Menariknya, sikap tersebut tidak selalu menunjukkan rasa minder atau kurang percaya diri. Dalam banyak situasi, seseorang yang tidak membutuhkan perhatian berlebihan justru bisa memiliki rasa aman terhadap dirinya sendiri.

Dilansir dari Geediting, berikut sejumlah kualitas yang sering terlihat pada orang-orang yang nyaman berada di luar pusat perhatian.

1. Percaya Diri Tanpa Banyak Pembuktian Orang yang tidak mengejar perhatian biasanya tidak merasa harus terus-menerus menunjukkan kemampuan kepada orang lain.

Mereka mengetahui kelebihan sekaligus kekurangannya dan tidak terlalu bergantung pada penilaian dari lingkungan sekitar.

Kepercayaan diri seperti ini cenderung berasal dari dalam diri. Mereka bekerja, belajar, dan berkembang bukan semata-mata agar mendapatkan pengakuan, melainkan karena memang ingin menjadi pribadi yang lebih baik.

2. Mampu Menjadi Pendengar yang Baik Ketika berbicara dengan seseorang yang tidak haus perhatian, kita sering merasa lebih dihargai.

Mereka tidak terus memikirkan apa yang akan dikatakan berikutnya atau berusaha mengalihkan pembicaraan kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka mampu memberikan perhatian kepada lawan bicara.