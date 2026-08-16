Bukan Sekadar Soal Selera, Ini 8 Sifat Orang yang Lebih Gemar Menonton YouTube

JawaPos.com - Cara masyarakat menikmati hiburan terus mengalami perubahan. Jika dahulu televisi menjadi sumber utama untuk mencari tontonan dan informasi, kini banyak orang justru lebih nyaman membuka platform digital seperti YouTube.

Perubahan tersebut bukan hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi. Pilihan terhadap jenis media juga dapat menggambarkan bagaimana seseorang menentukan apa yang ingin dikonsumsi, mengatur waktunya, hingga mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

YouTube memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk menentukan sendiri video yang ingin ditonton, kapan waktunya, serta berapa lama mereka ingin menikmatinya.

Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan memilih YouTube dibandingkan televisi konvensional dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan perilaku. Tentu saja, hal ini bukan berarti setiap penonton YouTube pasti memiliki karakter yang sama.

Namun, ada beberapa sifat yang cukup sering terlihat pada orang yang lebih menyukai tontonan digital.

Dilansir dari Geediting, berikut delapan di antaranya.

1. Suka Menentukan Pilihan Sendiri Salah satu daya tarik terbesar YouTube adalah kebebasan memilih. Pengguna tidak harus menunggu acara tertentu sesuai jadwal karena hampir semua konten dapat dicari sesuai kebutuhan.

Kebiasaan tersebut dapat mencerminkan pribadi yang senang memegang kendali atas pilihannya sendiri. Mereka cenderung merasa lebih nyaman ketika dapat menentukan informasi atau hiburan yang ingin dikonsumsi tanpa terlalu bergantung pada pilihan orang lain.

Misalnya, ketika ingin belajar memasak, mereka cukup mencari tutorial yang dibutuhkan tanpa harus menunggu acara memasak di televisi.