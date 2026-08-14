10 Frasa yang Sering Diucapkan Orang dengan Kondisi Mental dan Emosional yang Tidak Stabil

Ilustrasi orang dengan kondisi mental yang tidak stabil (magnific/stockking)
JawaPos.com - Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mungkin sesekali mengucapkan kalimat bernada negatif ketika sedang lelah, kecewa, atau menghadapi masalah.
Namun, jika ungkapan tertentu terus muncul dan menjadi pola dalam interaksi, hal tersebut dapat menunjukkan adanya persoalan dalam cara seseorang mengelola emosi, membangun hubungan, atau memandang orang lain.
Artikel ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis kondisi mental seseorang hanya berdasarkan perkataan. Namun, beberapa pola ucapan dapat menjadi tanda bahwa Anda perlu lebih berhati-hati dan menetapkan batasan yang sehat.
Berdasarkan ulasan dari YourTango, dalam artikel tersebut juga menekankan pentingnya melihat frekuensi dan pola perilaku, bukan sekadar satu kalimat yang diucapkan sesekali. Berikut 10 frasa yang patut diperhatikan.
1. "Orang selalu mengkhianati saya"
Pengalaman dikhianati memang dapat meninggalkan luka, baik dalam hubungan asmara, keluarga, maupun persahabatan. Namun, pengalaman buruk tidak selalu berarti semua orang akan melakukan hal yang sama.
Jika seseorang terus-menerus melihat dirinya sebagai korban dan menganggap pengkhianatan selalu berasal dari orang lain, ia mungkin kesulitan melakukan evaluasi terhadap pola hubungannya sendiri.
Pengalaman menyakitkan seharusnya dapat menjadi pelajaran, bukan sesuatu yang menentukan seluruh cara seseorang memandang kehidupan.
2. "Mereka pantas mendapatkannya"
Kalimat ini patut menjadi perhatian ketika seseorang mengucapkannya dengan penuh kebencian terhadap orang yang sedang mengalami masalah.
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Jawa Pos
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