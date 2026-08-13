5 Pertanyaan untuk Menetapkan Batasan dan Menerapkan Konsekuensi Menurut Psikologi

seseorang yang menetapkan batasan kepada temannya / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Menetapkan batasan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat, baik antara orang tua dan anak, pasangan, anggota keluarga, maupun dalam lingkungan kerja. Namun, menetapkan batasan bukan sekadar mengatakan “tidak boleh” atau memberikan hukuman ketika seseorang melanggar aturan.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (13/8), dalam psikologi, batasan yang efektif membantu seseorang memahami perilaku apa yang dapat diterima, apa yang tidak dapat diterima, serta apa yang akan terjadi ketika kesepakatan tersebut dilanggar. Konsekuensi pun idealnya tidak diberikan karena kemarahan, melainkan sebagai respons yang logis, konsisten, dan bertujuan untuk membantu seseorang belajar bertanggung jawab.



Salah satu cara yang dapat digunakan adalah mengajukan lima pertanyaan berikut sebelum menetapkan sebuah batasan dan konsekuensi.



1. Perilaku Apa yang Sebenarnya Ingin Kita Batasi?



Pertanyaan pertama tampak sederhana, tetapi sering kali justru menjadi bagian yang paling sulit.



Banyak orang menetapkan batasan berdasarkan label terhadap seseorang, bukan berdasarkan perilakunya. Misalnya, seseorang mengatakan, “Kamu harus lebih sopan,” “Jangan menjadi anak nakal,” atau “Jangan egois.”



Masalahnya, pernyataan tersebut terlalu umum. Orang yang menerima batasan mungkin tidak memahami perilaku spesifik apa yang sebenarnya perlu diubah.



Dalam psikologi perilaku, batasan akan lebih mudah dipahami ketika diterjemahkan menjadi perilaku yang dapat diamati.



Contohnya:



bukan “Jangan kasar”, tetapi “Tidak boleh membentak atau menghina ketika sedang marah”;

bukan “Jangan malas”, tetapi “Tugas sekolah perlu diselesaikan sebelum bermain”;

bukan “Jangan boros”, tetapi “Pembelian di luar kebutuhan yang sudah disepakati harus menggunakan uang sendiri.”



Batasan yang spesifik membuat seseorang mengetahui ekspektasi dengan lebih jelas.



Pertanyaan yang dapat digunakan adalah:



“Perilaku apa yang sebenarnya ingin saya hentikan, kurangi, atau dorong?”



Pertanyaan ini juga membantu kita membedakan antara perilaku yang benar-benar bermasalah dan perilaku yang sebenarnya hanya tidak sesuai dengan preferensi pribadi.



Misalnya, seorang anak yang ingin memilih pakaian sendiri belum tentu membutuhkan batasan hanya karena pilihannya berbeda dari keinginan orang tua. Sebaliknya, jika anak sengaja merusak barang orang lain ketika marah, perilaku tersebut memang membutuhkan batasan yang lebih tegas.



Batasan yang sehat bukan bertujuan mengendalikan seluruh perilaku seseorang. Batasan bertujuan menciptakan aturan yang jelas mengenai perilaku yang berdampak pada keselamatan, kesejahteraan, tanggung jawab, dan hak orang lain.



2. Mengapa Batasan Ini Penting?



Setelah mengetahui perilaku yang ingin dibatasi, pertanyaan berikutnya adalah:



“Apa alasan di balik batasan ini?”



Dalam hubungan yang sehat, aturan akan lebih mudah diterima ketika seseorang memahami tujuan di baliknya.



Misalnya, orang tua dapat mengatakan:



“Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang menghina ketika sedang marah karena setiap anggota keluarga berhak diperlakukan dengan hormat.”



Penjelasan seperti ini berbeda dengan sekadar mengatakan:



“Pokoknya tidak boleh!”



Tujuan batasan bukan hanya membuat seseorang patuh, tetapi juga membantu mereka memahami nilai yang mendasari aturan tersebut.



Batasan dapat berkaitan dengan berbagai hal, seperti keselamatan, rasa hormat, tanggung jawab, kesehatan, privasi, atau hak orang lain.



Dalam konteks pengasuhan, misalnya, aturan tidur bukan hanya soal membuat anak segera pergi ke kamar. Tujuan yang lebih luas dapat berupa membangun rutinitas, memastikan kebutuhan tidur terpenuhi, dan mengajarkan pengelolaan waktu.



Dalam hubungan pasangan, batasan mengenai komunikasi juga dapat memiliki tujuan untuk mencegah penghinaan, intimidasi, atau pola komunikasi yang merusak hubungan.



Karena itu, sebelum menetapkan aturan, tanyakan:



“Nilai atau kebutuhan apa yang sedang saya lindungi melalui batasan ini?”



Jika kita sendiri tidak dapat menjelaskan alasannya, ada kemungkinan batasan tersebut perlu dipertimbangkan kembali.



3. Apakah Konsekuensinya Logis, Proporsional, dan Konsisten?



Batasan tanpa konsekuensi mungkin tidak selalu efektif. Namun, konsekuensi tidak sama dengan hukuman yang diberikan untuk melampiaskan kemarahan.



Konsekuensi yang sehat sebaiknya memiliki hubungan yang masuk akal dengan perilaku yang dilakukan.



Misalnya, seorang anak menggunakan sepeda tanpa izin dan kemudian meninggalkan sepeda dalam kondisi rusak. Konsekuensi yang lebih logis dapat berupa membantu membersihkan atau memperbaiki sepeda, dibandingkan mengambil hak istimewanya selama berbulan-bulan tanpa hubungan yang jelas dengan perilaku tersebut.



Ada tiga hal penting yang dapat dipertanyakan:



Apakah konsekuensinya logis?

Konsekuensi sebaiknya memiliki hubungan dengan perilaku.



Apakah konsekuensinya proporsional?

Pelanggaran kecil tidak perlu mendapatkan respons yang sangat besar.



Apakah konsekuensinya realistis untuk diterapkan?

Jangan membuat ancaman yang sebenarnya tidak akan dijalankan.



Konsistensi juga sangat penting. Jika aturan berubah setiap kali orang tua sedang lelah, marah, atau sedang dalam suasana hati tertentu, seseorang akan kesulitan memahami pola yang sebenarnya.



Namun, konsisten bukan berarti kaku. Situasi tertentu memang membutuhkan fleksibilitas. Yang penting adalah keputusan tersebut tetap memiliki alasan yang dapat dijelaskan.



Konsekuensi yang baik bukan bertujuan membuat seseorang menderita. Tujuannya adalah menghubungkan perilaku dengan tanggung jawab.



4. Apakah Saya Sedang Memberikan Konsekuensi atau Melampiaskan Emosi?



Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting.



Ketika seseorang melanggar batasan, terutama berulang kali, kita dapat merasa frustrasi, kecewa, atau marah. Perasaan tersebut manusiawi. Namun, keputusan mengenai konsekuensi sebaiknya tidak dibuat semata-mata untuk memuaskan emosi sesaat.



Coba tanyakan kepada diri sendiri:



“Jika saya sudah tidak marah, apakah saya masih menganggap konsekuensi ini adil?”



Jika jawabannya tidak, mungkin keputusan tersebut lebih dekat dengan hukuman emosional daripada konsekuensi yang mendidik.



Contohnya, orang tua yang sedang sangat marah mungkin berkata:



“Mulai sekarang kamu tidak boleh bermain selama satu bulan!”



Padahal, sebelumnya tidak pernah ada aturan seperti itu.



Masalahnya bukan hanya pada beratnya konsekuensi. Ancaman yang muncul secara spontan juga dapat membuat hubungan menjadi tidak terprediksi.



Pendekatan yang lebih sehat adalah berhenti sejenak ketika emosi sedang tinggi. Jika diperlukan, orang dewasa dapat mengatakan:



“Saya sedang marah sekarang. Kita bicarakan konsekuensinya setelah saya lebih tenang.”



Menunda keputusan bukan berarti membiarkan perilaku tersebut. Justru, kemampuan mengatur emosi sebelum memberikan konsekuensi dapat menjadi contoh regulasi emosi bagi orang lain.



Dalam psikologi, orang belajar bukan hanya dari aturan yang kita ucapkan, tetapi juga dari cara kita menghadapi konflik.



Jika kita ingin orang lain belajar mengendalikan kemarahan, kita juga perlu menunjukkan bahwa kemarahan tidak harus menentukan tindakan kita.



5. Apakah Batasan Ini Membantu Orang Belajar Bertanggung Jawab?



Pertanyaan terakhir membawa kita pada tujuan yang lebih besar.



“Apa yang saya harapkan dipelajari seseorang dari batasan dan konsekuensi ini?”



Batasan yang sehat seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan.



Idealnya, seseorang secara bertahap belajar bahwa tindakannya memiliki dampak dan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab terhadap pilihan yang dibuat.



Misalnya, jika seorang anak lupa mengerjakan tugas, tujuan konsekuensi bukan sekadar membuatnya kehilangan waktu bermain. Tujuan yang lebih penting adalah membantu anak belajar merencanakan waktu dan menyelesaikan kewajiban.



Begitu pula dalam hubungan orang dewasa. Jika seseorang berulang kali berbicara dengan cara yang merendahkan, batasan yang sehat bukan berarti mencoba menghukum mereka sampai berubah. Batasan dapat berbentuk keputusan mengenai apa yang akan kita lakukan untuk melindungi diri sendiri.



Contohnya:



“Saya bersedia membicarakan masalah ini, tetapi saya tidak akan melanjutkan percakapan jika saya dihina. Kita bisa melanjutkannya ketika kita sudah bisa berbicara dengan saling menghormati.”



Perhatikan perbedaannya. Batasan tersebut tidak berusaha mengendalikan orang lain. Batasan menjelaskan apa yang akan kita lakukan sebagai respons terhadap perilaku tertentu.



Ini merupakan salah satu prinsip penting dalam memahami batasan: kita tidak selalu dapat mengontrol perilaku orang lain, tetapi kita dapat menentukan respons dan tindakan kita sendiri.



Batasan Bukan Berarti Mengontrol Orang Lain



Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap batasan sebagai cara untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan.



Padahal, batasan yang sehat lebih dekat dengan pernyataan:



“Ini yang dapat dan tidak dapat saya terima, dan ini yang akan saya lakukan jika batas tersebut dilanggar.”



Sementara kontrol lebih berbentuk:



“Kamu harus melakukan apa yang saya mau.”



Perbedaannya sangat penting.



Misalnya:



Kontrol:

“Kamu tidak boleh marah.”



Batasan:

“Kamu boleh marah, tetapi kamu tidak boleh memukul atau menghina orang lain.”



Pada contoh kedua, emosi tidak dilarang. Yang dibatasi adalah perilaku yang berpotensi merugikan.



Ini juga menunjukkan bahwa batasan tidak harus menghilangkan emosi. Seseorang tetap boleh kecewa, marah, sedih, atau frustrasi. Yang perlu dipelajari adalah bagaimana mengekspresikan emosi tersebut dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.



Bagaimana Menerapkan Konsekuensi dengan Lebih Efektif?



Setelah lima pertanyaan tersebut dijawab, penerapan batasan dapat dilakukan dengan beberapa prinsip sederhana.



Pertama, jelaskan aturan sebelum masalah terjadi jika memungkinkan. Seseorang akan lebih mudah memahami konsekuensi ketika aturan dan ekspektasi sudah dibicarakan sebelumnya.



Kedua, gunakan bahasa yang jelas dan tenang. Hindari ceramah panjang ketika situasi sedang panas.



Ketiga, bedakan perilaku dari pribadi seseorang. Katakan “perilaku itu tidak dapat diterima”, bukan “kamu memang anak yang buruk”.



Keempat, berikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tanggung jawab tidak selalu berarti menerima hukuman; terkadang tanggung jawab berarti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.



Kelima, evaluasi batasan jika tidak efektif. Jika sebuah aturan terus-menerus gagal, jangan hanya memperberat hukuman. Tanyakan apakah aturannya terlalu sulit, tidak jelas, tidak realistis, atau ada kebutuhan lain yang belum diperhatikan.



Penutup



Menetapkan batasan dan konsekuensi menurut prinsip psikologi bukanlah tentang menjadi lebih keras. Justru, pendekatan yang sehat membutuhkan kejelasan, konsistensi, pengendalian diri, dan pemahaman mengenai tujuan perilaku.



Lima pertanyaan berikut dapat menjadi panduan:



Perilaku apa yang sebenarnya ingin saya batasi?

Mengapa batasan ini penting?

Apakah konsekuensinya logis, proporsional, dan konsisten?

Apakah saya sedang memberikan konsekuensi atau melampiaskan emosi?

Apakah batasan ini membantu seseorang belajar bertanggung jawab?



Pada akhirnya, batasan yang baik bukan sekadar membuat seseorang takut melanggar aturan. Batasan yang baik membantu seseorang memahami tanggung jawab, menghargai orang lain, mengelola perilaku, dan secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik.



