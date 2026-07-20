5 Batasan yang Diabaikan Orang Tanpa Pendirian dalam Hubungan Menurut Psikologi

Batasan yang diabaikan orang tanpa pendirian dalam hubungan menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang tanpa pendirian sering mengabaikan batasan penting yang seharusnya melindungi harga diri dalam hubungan mereka.
Cara menegakkan batasan bukan tentang menjadi orang yang kasar atau tidak menyenangkan, melainkan tentang menghormati diri sendiri secara konsisten.
Penelitian dalam Journal of Family Psychology membuktikan bahwa keluarga dengan batasan yang sehat dan fleksibel memungkinkan setiap anggota berkembang menjadi pribadi yang unik.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (20/7), berikut lima batasan yang sering diabaikan orang tanpa pendirian beserta cara menegakkan batasan tersebut demi menjaga harga diri dalam hubungan sehari-hari.
1. Tidak membiarkan orang lain menginjak-injak diri sendiri
Psikologi batasan diri menjelaskan bahwa batasan bukan tentang menjadi kasar melainkan tentang mengenali di mana diri sendiri berakhir dan orang lain dimulai.
Orang tanpa pendirian sering menekan perasaan asli mereka dan berpura-pura baik-baik saja hanya demi menghindari konflik yang sebenarnya perlu diselesaikan.
Justru orang-orang yang paling baik hati adalah mereka yang paling membutuhkan batasan karena tanpanya mereka paling mudah dimanfaatkan oleh orang lain.
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