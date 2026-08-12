7 Pertanyaan Sederhana yang Bisa Menyelamatkan Hubungan yang Hampir Hancur Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha menyelamatkan hubungan./Magnific/karlyukav
JawaPos.com - Ketika sebuah hubungan mulai retak, banyak pasangan berpikir bahwa mereka membutuhkan jawaban yang tepat untuk memperbaiki semuanya. Padahal, dalam banyak kasus, yang lebih dibutuhkan justru pertanyaan yang tepat.
Hubungan yang hampir hancur biasanya bukan sekadar dipenuhi pertengkaran. Ada luka yang belum selesai, kebutuhan yang tidak tersampaikan, rasa tidak dihargai, kekecewaan yang menumpuk, hingga percakapan yang akhirnya berubah menjadi saling menyalahkan.
Dalam kondisi seperti ini, bertanya dengan cara yang tepat dapat membuka kembali ruang komunikasi yang sebelumnya tertutup.
Psikologi hubungan menunjukkan bahwa hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah mengalami konflik. Yang lebih penting adalah bagaimana dua orang menghadapi konflik, memahami kebutuhan satu sama lain, memperbaiki kerusakan emosional, dan membangun kembali rasa aman.
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (12/8), terdapat tujuh pertanyaan sederhana yang dapat membantu pasangan mulai melakukan hal tersebut.
1. "Apa yang sebenarnya paling menyakitimu dari hubungan kita?"
Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi membutuhkan keberanian untuk ditanyakan.
Ketika hubungan sedang penuh konflik, pasangan sering membicarakan peristiwa yang terlihat, bukan luka yang berada di baliknya.
Misalnya, pasangan bertengkar karena seseorang pulang terlambat. Masalah sebenarnya mungkin bukan keterlambatan itu sendiri, melainkan perasaan bahwa dirinya tidak dianggap penting.
Pertengkaran mengenai uang mungkin sebenarnya berkaitan dengan rasa tidak aman.
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