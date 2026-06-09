Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 10 Juni 2026 | 02.24 WIB

8 Tanda Seorang Pria Mungkin Mencintaimu, Meskipun Kamu Tidak Menyadarinya Menurut Psikologi

seseorang yang mencintai tanpa disadari./Magnific/pressfoto - Image

seseorang yang mencintai tanpa disadari./Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Cinta tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata romantis atau pernyataan yang jelas. Dalam banyak kasus, seseorang justru menunjukkan perasaannya melalui tindakan-tindakan kecil yang tampak biasa, tetapi memiliki makna yang mendalam.

Menurut psikologi, emosi yang kuat seperti cinta sering kali tercermin dalam perilaku sehari-hari sebelum diungkapkan secara verbal.

Banyak wanita melewatkan tanda-tanda ini karena menganggapnya sebagai bentuk keramahan, perhatian biasa, atau kebiasaan alami seseorang.

Padahal, jika diamati lebih dekat, beberapa perilaku tertentu dapat menunjukkan bahwa seorang pria memiliki perasaan yang lebih dalam daripada sekadar pertemanan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat delapan tanda psikologis yang dapat menunjukkan bahwa seorang pria mungkin mencintaimu, meskipun kamu belum menyadarinya.

1. Dia Mengingat Hal-Hal Kecil Tentang Dirimu

Salah satu tanda paling kuat dari ketertarikan emosional adalah kemampuan seseorang mengingat detail-detail kecil yang sering dilupakan orang lain.

Mungkin dia mengingat minuman favoritmu, tanggal penting yang pernah kamu sebutkan, makanan yang tidak kamu sukai, atau cerita masa kecil yang pernah kamu ceritakan beberapa bulan lalu.

Menurut penelitian psikologi sosial, manusia cenderung memberikan perhatian lebih besar pada informasi yang berkaitan dengan orang yang mereka sukai. Ketika seseorang memiliki perasaan yang mendalam, otaknya secara otomatis memberi prioritas pada informasi tentang orang tersebut.

Jika dia sering mengingat hal-hal kecil yang bahkan kamu sendiri hampir lupa, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu memiliki tempat khusus dalam pikirannya.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
10 Tanda Seorang Perempuan Sangat Mencintaimu, Meskipun Dia Tidak Selalu Mengatakannya - Image
Lifestyle

10 Tanda Seorang Perempuan Sangat Mencintaimu, Meskipun Dia Tidak Selalu Mengatakannya

Selasa, 31 Maret 2026 | 19.17 WIB

Orang-Orang dengan Jiwa yang Indah Memiliki 7 Ciri Kepribadian yang Berbeda Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang-Orang dengan Jiwa yang Indah Memiliki 7 Ciri Kepribadian yang Berbeda Ini Menurut Psikologi

Rabu, 10 Juni 2026 | 02.22 WIB

8 Trik Psikologis yang Digunakan Manipulator untuk Mengendalikan Anda Tanpa Anda Sadari Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Trik Psikologis yang Digunakan Manipulator untuk Mengendalikan Anda Tanpa Anda Sadari Menurut Psikologi

Rabu, 10 Juni 2026 | 02.19 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore