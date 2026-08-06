Tak Selalu Soal Penghasilan Besar, Ini 8 Prinsip Mental yang Membuat Seseorang Kaya

prinsip yang dipegang oleh orang kaya diam-diam kata Psikologi./Freepik.
JawaPos.com – Kesuksesan finansial sering kali dianggap hanya bergantung pada besarnya pendapatan atau keberuntungan seseorang.
Padahal, banyak orang yang berhasil membangun kekayaan justru memiliki pola pikir dan kebiasaan tertentu yang mereka jalankan secara konsisten.
Dalam sudut pandang psikologi, cara seseorang mengambil keputusan, mengendalikan emosi, serta memandang uang dapat memengaruhi perjalanan mereka dalam mencapai kestabilan finansial.
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Orang kaya tidak selalu identik dengan gaya hidup mewah. Sebagian dari mereka justru menerapkan prinsip sederhana yang membantu menjaga dan mengembangkan aset dalam jangka panjang.
Mulai dari mengatur pengeluaran, terus belajar, hingga berani mengambil keputusan dengan perhitungan matang menjadi beberapa kebiasaan yang sering ditemukan pada individu dengan kondisi finansial kuat.
Dilansir dari berbagai kajian psikologi finansial, berikut delapan prinsip yang sering menjadi fondasi pola pikir orang kaya.
Salah satu prinsip utama yang banyak diterapkan orang sukses adalah tidak memaksakan gaya hidup melebihi kemampuan.
Memiliki penghasilan besar bukan berarti harus langsung meningkatkan semua pengeluaran. Sebaliknya, mereka cenderung menjaga keseimbangan antara menikmati hasil kerja dan mempertahankan kesehatan keuangan.
Uang yang tidak dihabiskan dapat dialihkan untuk tabungan, investasi, atau membangun peluang baru di masa depan.
Bagi mereka, kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang masuk, tetapi juga bagaimana seseorang mampu mengelola dan mempertahankannya.
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