Tes Ilusi Optik: Psikologi Mengungkap Bagaimana Cara Seseorang Memecahkan Masalah!

JawaPos.com - Tes ilusi optik semacam ini menampilkan gambar dengan beberapa elemen yang tampak berbeda-beda di mata setiap orang.

Menurut teori psikologi, apa yang pertama kali Anda lihat bisa mencerminkan pola pikir, kebiasaan, hingga cara Anda mengambil keputusan dalam hidup.

Salah satu tes terbaru yang menarik perhatian adalah tes ilusi optik cara memecahkan masalah, yang memanfaatkan gambar sederhana berisi bayangan beruang dan deretan pegunungan.

Apa yang pertama kali Anda lihat dipercaya bisa mengungkap apakah Anda tipikal pemecah masalah yang analitis atau lebih mengandalkan intuisi dan pengalaman masa lalu.

Dilansir dari Times of India, berikut adalah hasil penjelasan tes psikologi ilusi optik ini:

1. Jika Anda pertama kali melihat beruang

Jika mata Anda langsung menangkap sosok beruang, berarti Anda memiliki gaya berpikir yang analitis. Anda suka memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil untuk dipahami satu per satu.

Setelah menemukan akar masalahnya, Anda akan fokus mencari solusi paling efektif. Cara berpikir detail ini membantu Anda menyelesaikan masalah dengan tuntas dan terstruktur.

2. Jika Anda pertama kali melihat pegunungan