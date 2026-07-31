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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 22.20 WIB

Simak Cara Pulih Setelah Ditinggal Orang Tercinta Menurut Psikologi

ilustrasi gambar dari pinterest @secreat breath - Image

ilustrasi gambar dari pinterest @secreat breath

JawaPos.com - Kehilangan orang yang dicintai merupakan salah satu pengalaman paling berat dalam hidup. Rasa sedih, marah, hampa, hingga kebingungan adalah reaksi yang wajar muncul setelah seseorang meninggal dunia.

Dikutip dari Psychology Today, proses berduka bukan tentang melupakan orang yang telah pergi, melainkan belajar menjalani hidup sambil membangun hubungan baru dengan kenangan yang mereka tinggalkan.

Tidak ada batas waktu yang pasti untuk pulih dari duka. Sebagian orang mulai merasa lebih mampu menjalani aktivitas sehari-hari dalam beberapa bulan, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama.

Yang terpenting adalah memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasakan emosi tanpa memaksakan diri agar segera "baik-baik saja".

Langkah penting dalam proses pemulihan adalah menerima bahwa kehilangan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan.

Alih-alih menghapus kenangan, banyak orang justru menemukan kekuatan dengan tetap menjaga ikatan emosional bersama orang yang telah tiada, misalnya melalui foto, cerita, tradisi keluarga, atau melakukan kegiatan yang pernah mereka sukai bersama.

Cara ini dapat membantu menghadirkan rasa kedekatan tanpa menghambat proses beradaptasi dengan kehidupan baru.

Dukungan dari keluarga, sahabat, atau komunitas juga berperan besar dalam proses penyembuhan.

Berbagi cerita tentang orang yang telah meninggal, mengungkapkan perasaan, atau sekadar ditemani saat menjalani hari-hari sulit dapat mengurangi beban emosional.

Jika kesedihan terasa sangat berat hingga mengganggu pekerjaan, hubungan sosial, atau aktivitas sehari-hari dalam waktu yang lama, berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental merupakan langkah yang tepat.

Editor: Hanny Suwindari
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