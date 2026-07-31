Tes Kepribadian: Bentuk Jari Tangan Bisa Ungkap Sifat Asli Tersembunyi Dalam Diri Kamu

JawaPos.com - Tahukah kamu bahwa bentuk jari tangan bisa menjadi petunjuk kepribadian yang tersembunyi?

Banyak orang tidak sadar bahwa bentuk jari, apakah berbuku-buku, lurus, atau runcing mewakili pola pikir dan kebiasaan sehari-hari. Dengan mengetahui hasilnya, kamu bisa memahami bagaimana cara menghadapi masalah, cara mengambil keputusan, hingga mengelola keuangan.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah arti bentuk jari tangan menurut Finger Shape Personality Test yang dipercaya bisa mengungkap kepribadian tersembunyi:

1. Jari Berbuku-Buku

Jika kamu memiliki jari berbuku-buku, maka kamu punya sifat tangguh dan pantang menyerah. Kamu tidak gentar menghadapi rintangan, bahkan semakin keras tantangan, semakin kuat tekadmu untuk mengalahkannya.

Dalam keseharian, kamu dikenal sebagai sosok pekerja keras, penuh strategi, dan tahan banting menghadapi naik turunnya hidup.

Dalam dunia kerja, kamu jadi andalan banyak orang karena keuletanmu memecahkan masalah. Kamu juga ahli beradaptasi dalam tekanan, sehingga sering dipercaya menangani tugas penting. Dalam hal keuangan, kamu cenderung realistis, gigih, dan rela berkorban demi target masa depan.

2. Jari Lurus

Jika bentuk jari tanganmu lurus, kamu punya karakter stabil dan bisa diandalkan. Orang-orang di sekitar biasanya melihatmu sebagai penengah yang bijak.