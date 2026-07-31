Tes Kepribadian: Bentuk Jari Tangan Bisa Ungkap Sifat Asli Tersembunyi Dalam Diri Kamu

Ilustrasi tes kepribadian dari jari tangaj (freepik)
JawaPos.com - Tahukah kamu bahwa bentuk jari tangan bisa menjadi petunjuk kepribadian yang tersembunyi?
Banyak orang tidak sadar bahwa bentuk jari, apakah berbuku-buku, lurus, atau runcing mewakili pola pikir dan kebiasaan sehari-hari. Dengan mengetahui hasilnya, kamu bisa memahami bagaimana cara menghadapi masalah, cara mengambil keputusan, hingga mengelola keuangan.
Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah arti bentuk jari tangan menurut Finger Shape Personality Test yang dipercaya bisa mengungkap kepribadian tersembunyi:
1. Jari Berbuku-Buku
Jika kamu memiliki jari berbuku-buku, maka kamu punya sifat tangguh dan pantang menyerah. Kamu tidak gentar menghadapi rintangan, bahkan semakin keras tantangan, semakin kuat tekadmu untuk mengalahkannya.
Dalam keseharian, kamu dikenal sebagai sosok pekerja keras, penuh strategi, dan tahan banting menghadapi naik turunnya hidup.
Dalam dunia kerja, kamu jadi andalan banyak orang karena keuletanmu memecahkan masalah. Kamu juga ahli beradaptasi dalam tekanan, sehingga sering dipercaya menangani tugas penting. Dalam hal keuangan, kamu cenderung realistis, gigih, dan rela berkorban demi target masa depan.
2. Jari Lurus
Jika bentuk jari tanganmu lurus, kamu punya karakter stabil dan bisa diandalkan. Orang-orang di sekitar biasanya melihatmu sebagai penengah yang bijak.
Kamu dikenal praktis, tidak suka drama, dan selalu berusaha menciptakan suasana damai.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!