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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 31 Juli 2026 | 10.23 WIB

Memberi Isyarat 'Terima Kasih' Saat Mobil Membiarkan Anda Lewat, Menurut Psikologi Anda Menunjukkan 7 Sifat Unik Ini

Ilustrasi seseorang yang memberi isyarat terima kasih - Image

Ilustrasi seseorang yang memberi isyarat terima kasih

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal kecil yang mungkin tampak sepele namun sebenarnya mencerminkan karakter dan kepribadian seseorang. 

Salah satu contohnya adalah kebiasaan memberi isyarat “terima kasih” — entah itu dengan anggukan, lambaian tangan, atau senyuman — kepada pengendara mobil yang memberi jalan.

Meskipun tampak sederhana, tindakan ini memiliki makna mendalam menurut psikologi.

Jika Anda adalah tipe orang yang selalu melakukan isyarat terima kasih ketika seseorang memberi Anda jalan di lalu lintas, bisa jadi Anda memiliki sejumlah sifat unik yang jarang dimiliki semua orang.

Dilansir dari Geediting, terdapat 7 sifat yang biasanya melekat pada orang-orang seperti Anda menurut kajian psikologi:

1. Memiliki Kesadaran Sosial yang Tinggi

Salah satu ciri utama dari individu yang konsisten mengucapkan terima kasih, bahkan dalam bentuk isyarat sederhana, adalah kesadaran sosial.

Ini berarti Anda mampu memahami peran dan kontribusi orang lain dalam lingkungan sekitar Anda. 

Anda tidak memandang tindakan memberi jalan sebagai hal yang otomatis, tapi sebagai bentuk kebaikan yang layak dihargai.

Psikologi sosial menyebut ini sebagai bentuk social mindfulness, yakni kemampuan untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga mempertimbangkan perspektif orang lain. 

Editor: Hanny Suwindari
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