Senang Mendengarkan Musik Tetapi Tidak Pernah Mengingat Liriknya? Psikologi Mengatakan Mungkin Memiliki 7 Kebiasaan Unik Ini

Ilustrasi seseorang mendengarkan musik
JawaPos.com - Musik memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menyentuh emosi manusia, menenangkan pikiran, dan membentuk kenangan.
Namun, tidak semua orang mengalami musik dengan cara yang sama.
Ada orang yang bisa menghafal setiap lirik lagu hanya dalam sekali dengar.
Tapi ada juga orang yang sangat menyukai musik, bahkan bisa mendengarkannya berjam-jam setiap hari, namun tak pernah benar-benar mengingat liriknya.
Dilansir dari Geediting, jika Anda termasuk dalam kelompok yang kedua, jangan buru-buru merasa aneh—psikologi justru menunjukkan bahwa Anda mungkin memiliki 7 kebiasaan unik yang membedakan Anda dari pendengar musik lainnya.
1. Lebih Meresapi Irama dan Melodi Ketimbang Kata-kata
Banyak orang fokus pada lirik lagu untuk merasakan maknanya.
Namun, orang yang tidak mengingat lirik cenderung lebih terbawa oleh nada, tempo, beat, dan harmoni.
Mereka menikmati “perasaan” yang ditimbulkan musik secara keseluruhan.
Ini menandakan sensitivitas tinggi terhadap struktur sonik dan musikal.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!