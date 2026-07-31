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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 31 Juli 2026 | 10.13 WIB

Senang Mendengarkan Musik Tetapi Tidak Pernah Mengingat Liriknya? Psikologi Mengatakan Mungkin Memiliki 7 Kebiasaan Unik Ini

Ilustrasi seseorang mendengarkan musik - Image

Ilustrasi seseorang mendengarkan musik

JawaPos.com - Musik memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menyentuh emosi manusia, menenangkan pikiran, dan membentuk kenangan. 

Namun, tidak semua orang mengalami musik dengan cara yang sama. 

Ada orang yang bisa menghafal setiap lirik lagu hanya dalam sekali dengar. 

Tapi ada juga orang yang sangat menyukai musik, bahkan bisa mendengarkannya berjam-jam setiap hari, namun tak pernah benar-benar mengingat liriknya. 

Dilansir dari Geediting, jika Anda termasuk dalam kelompok yang kedua, jangan buru-buru merasa aneh—psikologi justru menunjukkan bahwa Anda mungkin memiliki 7 kebiasaan unik yang membedakan Anda dari pendengar musik lainnya.

1. Lebih Meresapi Irama dan Melodi Ketimbang Kata-kata

Banyak orang fokus pada lirik lagu untuk merasakan maknanya. 

Namun, orang yang tidak mengingat lirik cenderung lebih terbawa oleh nada, tempo, beat, dan harmoni. 

Mereka menikmati “perasaan” yang ditimbulkan musik secara keseluruhan. 

Ini menandakan sensitivitas tinggi terhadap struktur sonik dan musikal. 

Editor: Hanny Suwindari
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