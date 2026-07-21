Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 21 Juli 2026 | 11.45 WIB

5 Cara Mengejutkan Bagaimana Mendaki Gunung Dapat Membantu Perempuan Meningkatkan Kepercayaan Diri Menurut Psikologi

seseorang yang senang mendaki gunung./Magnific/Flowo - Image

seseorang yang senang mendaki gunung./Magnific/Flowo

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, mendaki gunung identik dengan petualangan, tantangan fisik, dan keindahan alam. Namun, di balik perjalanan menuju puncak, terdapat proses psikologis yang mampu mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Hal ini terutama berlaku bagi perempuan yang sering menghadapi berbagai tekanan sosial, mulai dari tuntutan penampilan, stereotip gender, hingga ekspektasi untuk selalu terlihat sempurna.

Dalam psikologi, kepercayaan diri (self-confidence) bukanlah sifat bawaan, melainkan kemampuan yang berkembang melalui pengalaman nyata.

Salah satu pengalaman yang terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri adalah menghadapi tantangan secara langsung dan berhasil mengatasinya. Mendaki gunung menawarkan pengalaman tersebut secara utuh.

Ketika seorang perempuan berhasil menaklukkan jalur terjal, mengatasi rasa takut, dan mencapai puncak, otak tidak hanya menyimpan kenangan indah, tetapi juga membangun keyakinan baru bahwa dirinya mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (20/7), terdapat lima cara mengejutkan bagaimana mendaki gunung dapat meningkatkan kepercayaan diri perempuan menurut psikologi.

1. Mendaki Gunung Membangun Self-Efficacy atau Keyakinan Bahwa "Saya Bisa"

Psikolog Albert Bandura memperkenalkan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya menyelesaikan suatu tugas.

Dalam pendakian, setiap langkah kecil menjadi bukti nyata bahwa kemampuan berkembang melalui usaha.

Misalnya:

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Melakukan 8 Hal Ini di Depan Umum Tanpa Merasa Tidak Nyaman? Anda Memiliki Kepercayaan Diri yang Tenang - Image
Kepribadian

Melakukan 8 Hal Ini di Depan Umum Tanpa Merasa Tidak Nyaman? Anda Memiliki Kepercayaan Diri yang Tenang

Rabu, 15 Juli 2026 | 17.46 WIB

7 Hal yang Tidak Perlu Diumumkan oleh Orang-Orang yang Memiliki Kepercayaan Diri Alami Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Hal yang Tidak Perlu Diumumkan oleh Orang-Orang yang Memiliki Kepercayaan Diri Alami Menurut Psikologi

Rabu, 15 Juli 2026 | 15.59 WIB

3 Cara Efektif Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Pertumbuhan Pribadi untuk Mencapai Kesuksesan dalam Hidup - Image
Kepribadian

3 Cara Efektif Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Pertumbuhan Pribadi untuk Mencapai Kesuksesan dalam Hidup

Kamis, 9 Juli 2026 | 20.38 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore