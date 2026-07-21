5 Cara Mengejutkan Bagaimana Mendaki Gunung Dapat Membantu Perempuan Meningkatkan Kepercayaan Diri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, mendaki gunung identik dengan petualangan, tantangan fisik, dan keindahan alam. Namun, di balik perjalanan menuju puncak, terdapat proses psikologis yang mampu mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Hal ini terutama berlaku bagi perempuan yang sering menghadapi berbagai tekanan sosial, mulai dari tuntutan penampilan, stereotip gender, hingga ekspektasi untuk selalu terlihat sempurna.

Dalam psikologi, kepercayaan diri (self-confidence) bukanlah sifat bawaan, melainkan kemampuan yang berkembang melalui pengalaman nyata.

Salah satu pengalaman yang terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri adalah menghadapi tantangan secara langsung dan berhasil mengatasinya. Mendaki gunung menawarkan pengalaman tersebut secara utuh.

Ketika seorang perempuan berhasil menaklukkan jalur terjal, mengatasi rasa takut, dan mencapai puncak, otak tidak hanya menyimpan kenangan indah, tetapi juga membangun keyakinan baru bahwa dirinya mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (20/7), terdapat lima cara mengejutkan bagaimana mendaki gunung dapat meningkatkan kepercayaan diri perempuan menurut psikologi.

1. Mendaki Gunung Membangun Self-Efficacy atau Keyakinan Bahwa "Saya Bisa"

Psikolog Albert Bandura memperkenalkan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya menyelesaikan suatu tugas.

Dalam pendakian, setiap langkah kecil menjadi bukti nyata bahwa kemampuan berkembang melalui usaha.