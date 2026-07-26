Orang yang Bangun Sebelum Fajar Cenderung Punya 7 Skill Ini, Kata Psikologi

JawaPos.com – Bangun tidur sebelum matahari terbit bukan sekadar kebiasaan memulai hari lebih awal. Dalam perspektif psikologi, rutinitas ini sering dikaitkan dengan terbentuknya berbagai kemampuan dan karakter positif yang mendukung produktivitas.

Orang yang terbiasa bangun di waktu fajar umumnya memiliki kesempatan lebih besar untuk mengatur aktivitas harian, menenangkan pikiran, serta mempersiapkan diri sebelum menjalani berbagai kesibukan. Kebiasaan tersebut diyakini dapat membantu meningkatkan fokus, disiplin, dan kemampuan mengelola waktu.

Psikologi juga memandang bahwa rutinitas bangun pagi secara konsisten berkontribusi terhadap pembentukan pola pikir yang lebih terarah, kesadaran diri yang lebih baik, serta kesiapan mental dalam menghadapi tantangan sehari-hari.

Mengutip laporan dari GE Editing, terdapat tujuh kemampuan unik yang sering ditemukan pada orang-orang yang memiliki kebiasaan bangun sebelum matahari terbit. Berikut ulasan selengkapnya.

1. Keselarasan ritme sirkadian yang presisi

Orang yang terjaga secara alami sebelum fajar memiliki jam internal yang bekerja dengan ketepatan luar biasa.

Tipe pagi memiliki sinkronisasi yang lebih ketat antara siklus tidur-bangun, ritme suhu tubuh inti, dan profil melatonin mereka.

Keharmonisan ini memberikan keuntungan nyata, seperti yang ditunjukkan dalam studi pada rekrut militer yang dikategorikan sebagai tipe pagi dan mengungguli rekan-rekan tipe malam dalam latihan kognitif.

Cahaya alami menjadi kunci penting dalam penyelarasan ini, di mana paparan sinar dalam satu jam pertama setelah terbangun memperkuat keselarasan tersebut.