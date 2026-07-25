Jika Anda Memiliki Anak Kembar, Cobalah 7 Cara Ini yang Mampu Mengembangkan Potensi Mereka Masing-Masing Menurut Psikologi

seseorang yang mengembangkan potensi anak kembar / foto: Magnific/liudmila.fadzeyeva

JawaPos.com - Memiliki anak kembar merupakan pengalaman yang membahagiakan sekaligus penuh tantangan. Banyak orang menganggap anak kembar akan selalu memiliki sifat, kemampuan, dan minat yang sama. Padahal, menurut psikologi perkembangan, setiap anak adalah individu yang unik, termasuk anak kembar identik sekalipun.

Meski mereka memiliki kemiripan secara fisik dan bahkan genetik, lingkungan, pengalaman, pola asuh, hingga interaksi sosial akan membentuk karakter dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting untuk membantu masing-masing anak menemukan potensi terbaiknya tanpa harus membanding-bandingkan.



Psikolog menekankan bahwa membangun identitas pribadi sejak dini dapat meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, serta kesehatan mental anak di masa depan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (25/7), terdapat tujuh cara yang dapat diterapkan orang tua untuk membantu anak kembar berkembang sesuai potensi mereka masing-masing.



1. Perlakukan Mereka sebagai Individu yang Berbeda



Kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah menganggap anak kembar sebagai "satu paket". Mulai dari pakaian yang selalu sama, mainan yang sama, hingga aktivitas yang selalu dilakukan bersama.



Dalam psikologi, pembentukan identitas diri merupakan bagian penting dari perkembangan anak. Ketika anak terus diperlakukan sebagai satu kesatuan, mereka bisa kesulitan mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri.



Cobalah memanggil mereka dengan nama masing-masing, menghargai pendapat setiap anak, dan memberi kesempatan untuk mengambil keputusan sesuai usianya. Hal-hal sederhana ini membantu mereka memahami bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan tersendiri.



2. Hindari Membandingkan Prestasi Mereka



Kalimat seperti "Kakak lebih pintar menggambar daripada adik" atau "Adik lebih rajin belajar" mungkin terdengar sepele. Namun, menurut psikologi sosial, perbandingan yang terus-menerus dapat memicu persaingan tidak sehat, rasa rendah diri, bahkan konflik di antara saudara.



Sebaliknya, fokuslah pada perkembangan masing-masing anak. Apresiasi usaha mereka, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika setiap anak merasa dihargai atas pencapaiannya sendiri, motivasi intrinsik mereka akan berkembang lebih baik.



3. Berikan Kesempatan Mengembangkan Minat yang Berbeda



Tidak semua anak kembar memiliki hobi yang sama. Mungkin satu anak menyukai olahraga, sementara saudaranya lebih tertarik pada musik, membaca, atau seni.



Menurut teori kecerdasan majemuk yang diperkenalkan Howard Gardner, setiap anak memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda. Ada yang unggul dalam logika, bahasa, seni, hubungan sosial, maupun kemampuan kinestetik.



Karena itu, jangan memaksa keduanya mengikuti aktivitas yang sama hanya demi kepraktisan. Berikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat masing-masing agar potensi mereka berkembang secara optimal.



4. Luangkan Waktu Berkualitas Secara Terpisah



Anak kembar memang sering melakukan segala sesuatu bersama. Namun, psikolog menyarankan agar orang tua sesekali menghabiskan waktu dengan masing-masing anak secara bergantian.



Misalnya, mengajak salah satu anak berjalan-jalan, membaca buku bersama, atau sekadar mengobrol sebelum tidur. Momen ini memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan perasaan, menceritakan pengalaman, dan membangun hubungan emosional yang lebih dekat dengan orang tua.



Perhatian individual juga membuat anak merasa dirinya dihargai sebagai pribadi, bukan hanya sebagai bagian dari pasangan kembar.



5. Dorong Mereka Memiliki Lingkaran Pertemanan Sendiri



Anak kembar sering kali memiliki teman yang sama sejak kecil. Walaupun hal ini tidak salah, memiliki lingkungan pertemanan yang berbeda juga memberikan banyak manfaat.



Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa interaksi sosial dengan berbagai karakter membantu anak mengembangkan kemampuan komunikasi, empati, penyelesaian masalah, dan kepercayaan diri.



Biarkan mereka mengikuti kegiatan yang berbeda, bergabung dengan komunitas sesuai minat, atau memiliki teman dekat masing-masing. Pengalaman sosial yang beragam akan memperkaya perkembangan mereka.



6. Kenali dan Dukung Kekuatan Unik Setiap Anak



Setiap anak memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki saudara kembarnya. Ada yang cepat memahami pelajaran, ada yang pandai berempati, ada pula yang kreatif dalam menyelesaikan masalah.



Sebagai orang tua, cobalah mengamati apa yang membuat masing-masing anak bersemangat dan menikmati suatu aktivitas. Ketika menemukan kekuatan tersebut, berikan dukungan melalui pujian yang tulus, fasilitas yang sesuai, atau kesempatan untuk terus belajar.



Psikologi positif menjelaskan bahwa fokus pada kekuatan individu dapat meningkatkan rasa percaya diri, kesejahteraan psikologis, dan motivasi jangka panjang.



7. Bangun Kerja Sama, Bukan Persaingan



Persaingan kecil di antara saudara memang wajar. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat berkembang menjadi kecemburuan atau konflik berkepanjangan.



Ajarkan anak untuk saling membantu, bekerja sama menyelesaikan tugas, dan merayakan keberhasilan satu sama lain. Orang tua juga dapat memberikan aktivitas yang membutuhkan kolaborasi, seperti membuat proyek sederhana, memasak bersama, atau permainan yang mengutamakan kerja tim.



Menurut psikologi keluarga, hubungan saudara yang hangat menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kesehatan emosional hingga mereka dewasa.



Mengapa Pendekatan Ini Penting?



Penelitian dalam psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak yang memiliki identitas diri yang kuat cenderung lebih percaya diri, mampu mengambil keputusan secara mandiri, serta lebih mudah beradaptasi dengan perubahan.



Pada anak kembar, pembentukan identitas tersebut membutuhkan perhatian lebih karena mereka sering dipersepsikan sebagai sosok yang "sama". Padahal, setiap pengalaman hidup akan membentuk kepribadian yang berbeda.



Dengan memberikan ruang bagi masing-masing anak untuk berkembang sesuai karakter dan minatnya, orang tua tidak hanya membantu mereka meraih prestasi, tetapi juga membangun kesehatan mental yang lebih baik di masa depan.



Penutup



Memiliki anak kembar bukan berarti semua hal harus dibuat sama. Justru, tantangan sekaligus keindahannya terletak pada bagaimana orang tua mampu melihat keunikan masing-masing anak.



Melalui perlakuan yang adil tanpa membandingkan, dukungan terhadap minat yang berbeda, waktu berkualitas secara individual, serta kesempatan membangun identitas diri, anak kembar dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan saling mendukung.





Pada akhirnya, tujuan utama pengasuhan bukanlah membuat anak menjadi serupa, melainkan membantu setiap anak menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri.***