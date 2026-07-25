Memiliki Kebiasaan Meminum Kopi Hitam Tanpa Gula Sedikitpun? Sering Kali Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kopi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak orang.

Dari kopi susu yang manis hingga espresso yang kuat, setiap orang memiliki preferensi sendiri.

Namun, ada satu kelompok peminum kopi yang sering menonjol karena pilihannya yang tegas: mereka yang menyukai kopi hitam tanpa gula sama sekali.

Meminum kopi hitam tanpa tambahan gula atau susu menunjukkan selera yang murni dan otentik terhadap rasa asli kopi.

Menurut berbagai studi psikologi dan riset kepribadian, pilihan minuman ini bukan sekadar kebiasaan biasa, tetapi bisa mencerminkan kepribadian yang cukup khas.

Dilansir dari Geediting, terdapat 8 ciri kepribadian yang sering kali dimiliki oleh orang-orang yang menyukai kopi hitam polos tanpa pemanis menurut psikologi:

1. Cenderung Jujur dan Terbuka

Orang yang menyukai kopi hitam tanpa tambahan apapun cenderung menunjukkan kejujuran dalam keseharian mereka.

Mereka tidak suka berpura-pura atau membungkus kebenaran dengan kata-kata manis.