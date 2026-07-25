Menurut Psikologi, Orang yang Menggunakan Kata-Kata Besar agar Terdengar Lebih Pintar Biasanya Menunjukkan 7 Sifat Unik

seseorang yang sering menggunakan kata-kata besar./Freepik.
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah bertemu dengan seseorang yang suka menggunakan kata-kata besar, istilah teknis, atau bahasa yang terdengar rumit, seolah-olah ingin menunjukkan tingkat intelektualitas yang tinggi.
Meskipun hal tersebut kadang dianggap sebagai tanda kecerdasan, psikologi justru mengungkap bahwa kebiasaan ini bisa menjadi petunjuk terhadap kepribadian dan motivasi tertentu.
Di balik kebiasaan memakai kata-kata besar, terdapat sifat-sifat unik yang sering kali tersembunyi namun dapat dikenali jika diamati dengan saksama.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh sifat unik yang biasanya ditunjukkan oleh orang yang suka menggunakan kata-kata besar agar terdengar lebih pintar menurut kajian psikologi:
1. Kebutuhan Akan Pengakuan
Orang yang kerap menggunakan istilah-istilah rumit sering kali memiliki kebutuhan kuat untuk diakui secara intelektual oleh orang lain.
Mereka merasa bahwa dengan menggunakan kata-kata yang tidak umum, mereka akan lebih dihargai, dihormati, atau bahkan dianggap lebih superior.
Psikologi menyebut ini sebagai bentuk impression management, yaitu usaha sadar atau tidak sadar untuk membentuk citra diri tertentu di hadapan orang lain.
2. Kurangnya Kepercayaan Diri yang Tersembunyi
Ironisnya, penggunaan kata-kata besar bisa menjadi kompensasi atas rasa tidak percaya diri.
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