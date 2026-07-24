Menurut Psikologi, Selalu Memilih Kursi di Dekat Lorong saat di Pesawat Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini

seseorang yang memilih kursi dekat lorong saat di pesawat (Freepik/EyeEm)
JawaPos.com - Setiap penumpang pesawat punya preferensi kursi masing-masing: ada yang suka duduk di dekat jendela untuk menikmati pemandangan, ada pula yang lebih nyaman duduk di tengah karena bepergian bersama teman atau keluarga.
Namun, sebagian orang secara konsisten memilih kursi di dekat lorong (aisle seat).
Mungkin terdengar sepele, tetapi menurut psikologi, pilihan ini bisa mencerminkan banyak hal tentang kepribadian dan kebiasaan seseorang.
Dilansir dari Geediting pada Selasa (8/7), terdapat 7 perilaku dan kecenderungan psikologis yang sering ditemukan pada orang yang selalu memilih kursi di dekat lorong saat naik pesawat:
1. Cenderung Mandiri dan Suka Mengontrol Situasi
Orang yang memilih kursi di dekat lorong umumnya tidak suka merasa terkekang.
Mereka ingin bebas bergerak kapan pun mereka mau—entah itu ke kamar kecil, mengambil barang di kabin atas, atau sekadar ingin meregangkan kaki.
Psikolog menyebut perilaku ini sebagai bentuk dari kebutuhan akan kendali atas lingkungan sekitar.
Mereka tidak suka tergantung pada orang lain untuk memberi jalan, dan lebih suka memastikan bahwa mereka bisa mengatur waktu serta ruang gerak mereka sendiri.
2. Lebih Praktis dan Efisien
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