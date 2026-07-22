Jika Pasangan Anda Terlihat Memiliki 5 Tanda Ini, Pikirannya Masih Terjebak dalam Perenungan Menurut Psikologi

seseorang yang masih terjebak dalam perenungan / foto: Magnific/bearfotos

JawaPos.com - Setiap orang pasti pernah memikirkan kembali kejadian yang telah berlalu. Mengingat percakapan yang kurang menyenangkan, menyesali keputusan tertentu, atau bertanya-tanya "bagaimana jika" merupakan hal yang normal. Namun, ketika seseorang terus-menerus mengulang pikiran yang sama tanpa menemukan solusi, kondisi ini dikenal dalam psikologi sebagai rumination atau perenungan berulang.

Perenungan berbeda dengan refleksi. Refleksi membantu seseorang belajar dari pengalaman, sedangkan perenungan justru membuat seseorang terjebak dalam lingkaran pikiran negatif yang sulit dihentikan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (22/7), penelitian psikologi menunjukkan bahwa rumination berkaitan dengan meningkatnya risiko stres, kecemasan, hingga depresi apabila berlangsung dalam waktu lama.



Jika pasangan Anda tampak menunjukkan beberapa tanda berikut, bisa jadi pikirannya sedang terjebak dalam perenungan. Memahami tanda-tandanya bukan berarti langsung memberikan label, melainkan menjadi langkah awal untuk memberikan dukungan yang tepat.



1. Ia Sulit Melepaskan Kesalahan Masa Lalu



Salah satu tanda paling umum dari seseorang yang sedang mengalami rumination adalah terus membicarakan atau memikirkan kesalahan yang telah terjadi.



Misalnya, pasangan Anda masih sering mengungkit keputusan yang dibuat bertahun-tahun lalu atau terus menyalahkan dirinya sendiri atas sesuatu yang sebenarnya sudah tidak dapat diubah. Bahkan ketika Anda mencoba meyakinkannya bahwa semuanya sudah berlalu, ia tetap merasa bersalah.



Dalam psikologi, pola pikir ini muncul karena otak terus mencoba mencari jawaban atau hasil yang berbeda terhadap kejadian yang sebenarnya sudah selesai. Sayangnya, proses tersebut tidak menghasilkan solusi, melainkan memperpanjang rasa bersalah.



Orang yang mengalami kondisi ini biasanya mengatakan hal-hal seperti:



"Seandainya waktu itu aku mengambil keputusan lain."

"Aku tidak seharusnya melakukan itu."

"Semua ini salahku."



Jika kalimat-kalimat seperti itu terus muncul berulang tanpa adanya langkah untuk memperbaiki keadaan, kemungkinan besar ia sedang terjebak dalam perenungan.



2. Terlihat Sering Melamun dan Sulit Fokus



Tanda berikutnya adalah pasangan tampak sering melamun, kehilangan konsentrasi, atau sulit menikmati aktivitas yang biasanya menyenangkan.



Saat Anda berbicara dengannya, ia mungkin terlihat mendengarkan, tetapi pikirannya seperti berada di tempat lain. Ia membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons atau sering meminta Anda mengulangi pembicaraan.



Hal ini terjadi karena sebagian besar kapasitas pikirannya dipenuhi oleh dialog internal yang terus berputar.



Psikologi menjelaskan bahwa rumination menguras sumber daya kognitif. Akibatnya, kemampuan seseorang untuk fokus, mengambil keputusan, bahkan mengingat informasi baru menjadi berkurang.



Bukan berarti pasangan Anda tidak peduli terhadap Anda, tetapi pikirannya sedang dipenuhi oleh beban mental yang sulit dihentikan.



3. Ia Terus Mencari Kepastian, tetapi Tidak Pernah Merasa Puas



Orang yang terjebak dalam perenungan sering meminta pendapat atau kepastian dari orang lain.



Misalnya, pasangan berulang kali bertanya:



"Menurutmu aku salah tidak?"

"Kamu yakin semuanya baik-baik saja?"

"Apa aku sudah membuat keputusan yang benar?"



Awalnya pertanyaan tersebut terdengar wajar. Namun, jika jawaban yang sama terus diminta berkali-kali dan tidak pernah membuatnya merasa tenang, hal itu bisa menjadi tanda adanya rumination.



Dalam psikologi, perilaku ini dikenal sebagai reassurance seeking, yaitu kecenderungan mencari kepastian secara berulang. Sayangnya, rasa tenang yang muncul biasanya hanya berlangsung sebentar sebelum kecemasan kembali muncul.



4. Mudah Lelah Secara Emosional



Perenungan yang berlangsung terus-menerus dapat menguras energi mental.



Akibatnya, pasangan mungkin terlihat lebih cepat lelah, mudah tersinggung, atau kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari.



Ia mungkin mengatakan dirinya lelah, padahal tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Hal ini karena otak terus bekerja memproses pikiran yang sama berulang kali.



Menurut berbagai penelitian psikologi, aktivitas mental yang intens dapat meningkatkan stres dan membuat tubuh terasa lelah meskipun secara fisik tidak banyak bergerak.



Karena itu, jangan heran jika pasangan tampak membutuhkan waktu lebih banyak untuk beristirahat atau ingin menyendiri sejenak.



5. Sulit Menikmati Momen Bahagia



Seseorang yang terjebak dalam perenungan sering kali kesulitan menikmati hal-hal positif.



Ketika sedang berlibur, makan bersama, atau merayakan pencapaian tertentu, pikirannya tetap kembali pada masalah yang belum selesai.



Alih-alih menikmati kebersamaan, ia justru tampak murung atau sibuk memikirkan berbagai kemungkinan buruk.



Psikologi menjelaskan bahwa rumination membuat perhatian seseorang lebih mudah tertarik pada informasi negatif dibandingkan pengalaman positif yang sedang terjadi.



Akibatnya, momen yang seharusnya membahagiakan terasa kurang bermakna karena pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran.



Cara Mendukung Pasangan yang Sedang Terjebak dalam Perenungan



Jika Anda melihat beberapa tanda di atas, hindari langsung mengatakan bahwa pasangan "terlalu banyak berpikir". Kalimat seperti itu justru dapat membuatnya merasa tidak dipahami.



Sebaliknya, Anda dapat memberikan dukungan dengan cara berikut:



Dengarkan tanpa terburu-buru memberi solusi.

Validasi perasaannya tanpa memperkuat pikiran negatifnya.

Ajak melakukan aktivitas yang membantu mengalihkan perhatian secara sehat, seperti berjalan santai, berolahraga, atau melakukan hobi bersama.

Dorong secara perlahan untuk mencari bantuan profesional jika perenungan berlangsung lama, mengganggu pekerjaan, hubungan, atau kualitas hidupnya.



Pendekatan yang penuh empati sering kali lebih membantu daripada mencoba "memperbaiki" semua masalahnya.



Penting untuk Tidak Langsung Menyimpulkan



Perlu diingat bahwa memiliki satu atau dua tanda di atas tidak otomatis berarti seseorang mengalami masalah psikologis tertentu.



Setiap orang dapat mengalami masa-masa penuh tekanan yang membuatnya lebih banyak berpikir dari biasanya. Rumination menjadi perhatian ketika berlangsung terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari.



Jika kondisi tersebut berlangsung selama berminggu-minggu atau disertai gejala seperti kehilangan minat, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, atau perasaan putus asa, berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental dapat menjadi langkah yang tepat.



Kesimpulan



Perenungan berulang adalah fenomena psikologis yang dapat dialami siapa saja. Sulit melepaskan masa lalu, sering melamun, terus mencari kepastian, mudah lelah secara emosional, dan kesulitan menikmati momen bahagia merupakan beberapa tanda bahwa seseorang mungkin sedang terjebak dalam lingkaran pikiran yang berulang.





Sebagai pasangan, Anda tidak harus selalu memiliki jawaban atas semua masalahnya. Kehadiran, empati, dan kesediaan untuk mendengarkan sering kali menjadi dukungan yang jauh lebih berarti. Dengan memahami apa yang sedang dialami pasangan, Anda dapat membangun hubungan yang lebih hangat sekaligus membantu mereka perlahan keluar dari siklus perenungan yang melelahkan.***