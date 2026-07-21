Bukan Sekadar Baik Hati, Ini 7 Tanda Seseorang Memiliki Integritas Tinggi

Ilustrasi orang yang baik seiring bertambahnya waktu menampilkan hal ini. (Freepik)
JawaPos.com - Kejujuran merupakan salah satu kualitas yang menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang sehat, baik di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun dunia kerja. Seseorang yang menjunjung tinggi kejujuran umumnya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya.
Selain berkata apa adanya, pribadi yang jujur biasanya juga menunjukkan sikap tulus, konsisten, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Karakter-karakter tersebut mencerminkan integritas yang membuat mereka nyaman diajak bekerja sama maupun menjalin hubungan sosial.
Meski tidak selalu mudah dikenali dalam waktu singkat, terdapat sejumlah tanda yang sering muncul pada orang-orang dengan kepribadian baik dan jujur. Dilansir dari YourTango, berikut tujuh ciri yang kerap dimiliki oleh individu dengan karakter tersebut.
Baca Juga:Jika Seseorang Terlihat Tenang dengan 7 Tanda Ini, Sudah Dipastikan Dia Sangat Bijaksana Menurut Psikologi
1. Bertanggung jawab atas tindakan sendiri
Orang jujur melakukan hal itu karena mereka memang apa adanya.
Jika Anda melihat seseorang yang selalu bertanggung jawab atas perkataan dan tindakannya, apa pun yang terjadi atau bagaimana pun keadaannya, yakinlah bahwa orang itu jujur.
2. Melakukan pengorbanan
Terkadang seseorang mempertaruhkan nyawa dan tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan orang lain.
Jika seseorang berusaha melakukan sesuatu yang baik dan menderita karenanya, maka semua orang akan melihatnya sebagai orang yang jujur.
3. Bersyukur
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026