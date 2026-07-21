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Rabbany Wanadriani
Selasa, 21 Juli 2026 | 22.31 WIB

Bukan Sekadar Baik Hati, Ini 7 Tanda Seseorang Memiliki Integritas Tinggi

Ilustrasi orang yang baik seiring bertambahnya waktu menampilkan hal ini. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang baik seiring bertambahnya waktu menampilkan hal ini. (Freepik)

JawaPos.com - Kejujuran merupakan salah satu kualitas yang menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang sehat, baik di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun dunia kerja. Seseorang yang menjunjung tinggi kejujuran umumnya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya.

Selain berkata apa adanya, pribadi yang jujur biasanya juga menunjukkan sikap tulus, konsisten, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Karakter-karakter tersebut mencerminkan integritas yang membuat mereka nyaman diajak bekerja sama maupun menjalin hubungan sosial.

Meski tidak selalu mudah dikenali dalam waktu singkat, terdapat sejumlah tanda yang sering muncul pada orang-orang dengan kepribadian baik dan jujur. Dilansir dari YourTango, berikut tujuh ciri yang kerap dimiliki oleh individu dengan karakter tersebut.

1. Bertanggung jawab atas tindakan sendiri

Orang jujur melakukan hal itu karena mereka memang apa adanya.

Jika Anda melihat seseorang yang selalu bertanggung jawab atas perkataan dan tindakannya, apa pun yang terjadi atau bagaimana pun keadaannya, yakinlah bahwa orang itu jujur.

2. Melakukan pengorbanan

Terkadang seseorang mempertaruhkan nyawa dan tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan orang lain.

Jika seseorang berusaha melakukan sesuatu yang baik dan menderita karenanya, maka semua orang akan melihatnya sebagai orang yang jujur.

3. Bersyukur

Editor: Setyo Adi Nugroho
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