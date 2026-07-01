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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 10.38 WIB

Menurut Psikologi, Berikut 9 Perilaku Orang Toxic yang Harus Anda Hindari

Ucapan kejam pria toxic yang mengandung gaslighting menurut psikologi. (Magnific) - Image

Ucapan kejam pria toxic yang mengandung gaslighting menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Orang-orang dengan aura negatif sering kali memiliki kepribadian toxic yang dapat menguras energi Anda.

Mengidentifikasi perilaku toxic tersebut sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional Anda.

Menurut psikologi, ada 9 perilaku orang toxic yang harus Anda hindari, seperti dilansir geediting.

1. Mereka selalu benar

Hidup atau berinteraksi dengan seseorang yang selalu benar bisa sangat melelahkan.

Orang-orang toxic cenderung percaya bahwa mereka selalu benar dan orang lain salah.

Mereka sulit menerima pendapat yang berbeda dan berjuang keras membuktikan pendapat meskipun itu berarti menyakiti perasaan orang lain.

2. Mereka terus-menerus berperan sebagai korban

Pernahkah Anda memiliki teman atau kolega yang tampaknya selalu menjadi pihak yang menerima musibah dalam hidup?

Mereka terus-menerus mengeluh tentang betapa tidak adilnya hidup dan tidak pernah bertanggung jawab atas tindakan sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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