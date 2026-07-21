10 Perilaku di Ruang Publik yang Bikin Orang Kehilangan Rasa Hormat Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa penilaian terhadap karakter seseorang sering terbentuk dari perilaku kecil di ruang publik.

Rasa hormat biasanya tidak hilang lewat satu momen dramatis, melainkan memudar akibat tindakan yang kurang peduli terhadap sekitar.

Kebiasaan tersebut membuat orang lain bertanya-tanya bagaimana sikap seseorang ketika tidak ada yang mengawasi.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (21/7), berikut sepuluh perilaku di tempat umum yang biasanya membuat orang lain diam-diam kehilangan rasa hormat.

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1. Bersikap kasar kepada pekerja jasa

Cara seseorang memperlakukan pekerja jasa, mulai dari barista hingga pelayan restoran, sebenarnya mencerminkan banyak hal tentang karakter aslinya.

Kesalahan kecil yang dilakukan kasir atau pelayan saat mencatat pesanan bukan alasan yang pantas untuk bersikap tidak sopan kepada mereka.

Sikap tidak sabar terhadap pekerja yang sedang menjalankan tugasnya di tengah hari yang melelahkan hanya akan merusak reputasi diri sendiri di mata orang lain.

2. Berbicara terlalu keras di telepon