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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 21 Juli 2026 | 03.25 WIB

Menurut Psikologi, Kerap Mengembalikan Keranjang Belanja ke Tempat yang Ditentukan Biasanya Menunjukkan 6 Perilaku Ini

seseorang yang sering mengembalikan keranjang belanja ke tempat yang ditentukan. (Freepik/txalaka) - Image

seseorang yang sering mengembalikan keranjang belanja ke tempat yang ditentukan. (Freepik/txalaka)

JawaPos.com - Di tengah kesibukan berbelanja di pusat perbelanjaan atau supermarket, ada satu tindakan kecil namun penuh makna yang sering kali luput dari perhatian: mengembalikan keranjang atau troli belanja ke tempat semula. 

Meski terlihat sepele, kebiasaan ini menjadi indikator penting dari kepribadian dan karakter seseorang menurut para ahli psikologi. 

Sebab, tindakan mengembalikan keranjang belanja adalah sesuatu yang tidak diwajibkan secara hukum, tetapi menjadi ujian nyata dari tanggung jawab sosial dan nilai-nilai internal seseorang.

Banyak orang mungkin berpikir, “Ah, cuma keranjang belanja,” namun sesungguhnya kebiasaan ini bisa menunjukkan banyak hal tentang seseorang. 

Dilansir dari Geediting, dalam kajian psikologi perilaku, orang yang secara konsisten mengembalikan keranjang belanja ke tempat yang telah disediakan umumnya menunjukkan enam perilaku atau karakteristik positif berikut ini:

1. Memiliki Rasa Tanggung Jawab Tinggi

Tindakan sederhana ini mencerminkan rasa tanggung jawab yang kuat.

Orang yang mengembalikan keranjang belanja paham bahwa mereka memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum, meskipun tidak ada yang mengawasi. 

Mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap kenyamanan orang lain. 

Psikologi menyebut ini sebagai intrinsic motivation, yaitu dorongan dari dalam diri untuk melakukan hal yang benar tanpa paksaan eksternal.

Editor: Hanny Suwindari
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