Bukan Soal Penampilan, Ini 8 Kebiasaan yang Membuat Seseorang Terlihat Berwibawa Sepanjang Usia

Ciri keras kepala saat tambah usia menurut Psikologi JawaPos.com - Menjadi pribadi yang berkelas tidak hanya berkaitan dengan gaya berpakaian, status sosial, atau jumlah kekayaan yang dimiliki. Lebih dari itu, kesan elegan muncul dari cara seseorang berpikir, bersikap, serta bagaimana ia memperlakukan orang lain.

Ada orang yang justru semakin terlihat menarik dan berwibawa ketika usianya bertambah. Hal tersebut biasanya terbentuk dari kebiasaan positif yang terus mereka lakukan, sehingga mencerminkan kedewasaan, ketenangan, dan rasa percaya diri.

Menurut psikologi, perilaku sehari-hari dapat membentuk cara seseorang dipandang oleh lingkungan sekitarnya. Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan kebiasaan yang sering ditemukan pada orang-orang yang mampu mempertahankan kesan berkelas meski usia terus bertambah.

1. Pentingnya postur tubuh yang baik

Cara seseorang membawa diri memiliki dampak luar biasa pada penampilan mereka secara keseluruhan, dan postur tubuh menjadi kunci utamanya. Berdiri tegak dengan bahu tertarik ke belakang dan kepala terangkat tidak hanya membuat seseorang terlihat lebih anggun, tetapi juga mempengaruhi bagaimana orang lain memandang dan menilai kepribadian mereka.

Membungkuk atau postur yang buruk bisa membuat seseorang terlihat lebih tua dan kurang bersemangat dari usia sebenarnya. Membiasakan diri menjaga postur yang baik, baik saat duduk maupun berdiri, merupakan perubahan sederhana yang memberikan dampak besar pada penampilan yang elegan dan anggun seiring bertambahnya usia.

2. Mengutamakan kualitas daripada kuantitas