10 Kebiasaan Buruk Penyebab Hilangnya Motivasi Hidup Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa hilangnya motivasi hidup lebih berkaitan dengan energi dibanding keterampilan atau bakat seseorang.

Menjaga energi melalui tidur, nutrisi, olahraga, dan kesehatan mental menjadi fondasi penting bagi motivasi seseorang.

Kebiasaan buruk yang tampak sepele ternyata dapat menghambat energi dan motivasi tanpa disadari oleh pelakunya.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (31/7), berikut sepuluh kebiasaan buruk yang biasa dipegang oleh orang yang kehilangan motivasi dalam menjalani hidupnya.

1. Suka mengkritik orang lain

Kebiasaan mengkritik orang lain sebenarnya turut memberikan dampak buruk terhadap diri sendiri secara tidak langsung.

Setiap manusia pada dasarnya saling terhubung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan.

Menahan diri dari merendahkan orang lain dapat membantu memulihkan energi dan motivasi yang sempat hilang.

Sikap ini menjadi salah satu kebiasaan buruk yang sering dipegang oleh orang tanpa motivasi hidup.