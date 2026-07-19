8 Perilaku Kecil yang Dapat Membuat Kucing Peliharaan Lebih Bahagia Seiring Bertambahnya Umur Menurut Psikologi

seseorang yang pandai membuat kucing peliharaan bahagia / foto: Magnific/prostooleh

JawaPos.com - Kucing dikenal sebagai hewan yang mandiri, tenang, dan sering kali terlihat tidak membutuhkan banyak perhatian. Namun, berbagai penelitian dalam psikologi hewan (animal psychology) dan ilmu perilaku menunjukkan bahwa kucing tetap memiliki kebutuhan emosional yang kompleks. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan tersebut bahkan menjadi semakin penting karena kemampuan fisik, energi, dan daya adaptasi mereka mulai menurun.

Kucing senior umumnya memasuki fase usia lanjut pada umur sekitar 7 hingga 10 tahun, meskipun hal ini dapat berbeda tergantung ras dan kondisi kesehatannya. Pada tahap ini, mereka lebih menyukai rutinitas yang stabil, lingkungan yang aman, serta interaksi yang memberikan rasa nyaman.



Kabar baiknya, kebahagiaan seekor kucing tidak selalu bergantung pada mainan mahal atau perlengkapan mewah. Justru, beberapa kebiasaan kecil yang dilakukan pemilik setiap hari mampu memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan emosional kucing.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (19/7), terdapat delapan perilaku sederhana yang menurut prinsip psikologi perilaku hewan dapat membantu membuat kucing lebih bahagia saat memasuki usia dewasa hingga lanjut.



1. Menjaga Rutinitas Harian Tetap Konsisten



Dalam psikologi hewan, prediktabilitas merupakan salah satu faktor yang mampu menurunkan tingkat stres. Kucing adalah hewan yang sangat menyukai pola hidup yang teratur.



Memberikan makan pada jam yang sama, membersihkan kotak pasir secara rutin, hingga menyediakan waktu bermain di waktu yang hampir sama setiap hari akan membuat kucing merasa lingkungan di sekitarnya aman dan dapat diprediksi.



Kucing yang sudah berumur biasanya lebih sensitif terhadap perubahan. Pergeseran jadwal makan atau perubahan aktivitas rumah yang mendadak dapat membuat mereka merasa cemas.



Rutinitas yang konsisten membantu menjaga rasa aman sekaligus mengurangi hormon stres dalam tubuh mereka.



2. Memberikan Sentuhan Lembut Sesuai Keinginan Kucing



Tidak semua kucing menyukai pelukan, tetapi sebagian besar menikmati sentuhan lembut pada area tertentu seperti pipi, dagu, belakang telinga, atau pangkal ekor.



Menurut psikologi perilaku, sentuhan yang dilakukan sesuai preferensi kucing dapat memperkuat ikatan emosional antara manusia dan hewan peliharaan.



Sentuhan positif juga membantu menurunkan ketegangan sekaligus meningkatkan rasa percaya terhadap pemiliknya.



Yang perlu diingat, biarkan kucing menentukan kapan interaksi dimulai dan kapan harus berhenti. Menghormati batas kenyamanan mereka justru membuat hubungan semakin erat.



3. Tetap Mengajak Bermain Meski Hanya Beberapa Menit



Banyak orang mengira kucing yang mulai menua tidak lagi membutuhkan permainan. Padahal, stimulasi mental tetap sangat penting.



Permainan sederhana selama 10–15 menit menggunakan tongkat bulu, bola kecil, atau mainan yang bergerak perlahan dapat membantu menjaga kemampuan berburu alami mereka.



Aktivitas ini bukan hanya melatih fisik, tetapi juga menjaga fungsi otak agar tetap aktif.



Dalam psikologi hewan, perilaku bermain merupakan bentuk enrichment atau pengayaan lingkungan yang terbukti meningkatkan kesejahteraan emosional.



4. Memberikan Tempat Istirahat yang Tenang dan Hangat



Semakin tua usia kucing, semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk tidur.



Karena itu, menyediakan tempat tidur yang empuk, hangat, dan jauh dari keramaian merupakan bentuk perhatian sederhana yang sangat berarti.



Kucing senior cenderung mengalami nyeri sendi ringan atau penurunan fleksibilitas tubuh. Tempat tidur yang nyaman membantu mereka beristirahat lebih berkualitas sekaligus mengurangi rasa tidak nyaman saat bangun.



Lingkungan yang tenang juga membantu menurunkan kecemasan, terutama jika rumah memiliki banyak anggota keluarga atau hewan lain.



5. Berbicara dengan Suara yang Tenang



Walaupun kucing tidak memahami setiap kata yang diucapkan manusia, mereka sangat peka terhadap intonasi suara.



Nada bicara yang lembut dan konsisten dapat memberikan rasa aman.



Psikologi komunikasi antarspesies menunjukkan bahwa hewan peliharaan lebih mudah mengenali emosi manusia melalui nada suara dibandingkan isi ucapannya.



Kucing yang sering diajak berbicara dengan suara tenang biasanya menunjukkan perilaku lebih santai dan lebih mudah mendekati pemiliknya.



6. Memberikan Kesempatan Mengamati Dunia dari Jendela



Kucing memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.



Menyediakan tempat duduk di dekat jendela memungkinkan mereka mengamati burung, pepohonan, kendaraan, maupun aktivitas di luar rumah.



Aktivitas sederhana ini menjadi bentuk stimulasi visual yang membantu mengurangi kebosanan.



Dalam psikologi hewan, kesempatan mengeksplorasi lingkungan secara aman mampu meningkatkan kesejahteraan mental tanpa membuat kucing mengalami stres.



Jika memungkinkan, tambahkan alas empuk atau rak khusus agar mereka dapat duduk dengan nyaman.



7. Menghargai Waktu Saat Kucing Ingin Menyendiri



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pemilik adalah memaksa kucing terus berinteraksi.



Padahal, menyendiri merupakan bagian normal dari perilaku alami mereka.



Seiring bertambahnya usia, kucing biasanya membutuhkan waktu istirahat lebih lama dan memiliki toleransi lebih rendah terhadap gangguan.



Menghormati kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pemilik memahami bahasa tubuh kucing.



Dalam psikologi, kemampuan individu memiliki kendali atas ruang pribadinya berhubungan erat dengan rasa aman dan kesejahteraan emosional. Prinsip ini juga berlaku pada hewan peliharaan.



8. Memberikan Apresiasi Melalui Pujian dan Hadiah Kecil



Penguatan positif (positive reinforcement) merupakan salah satu konsep paling penting dalam psikologi perilaku.



Saat kucing menunjukkan perilaku yang diinginkan, seperti datang ketika dipanggil, menggunakan scratching post, atau bersikap tenang saat disisir, berikan pujian lembut atau camilan sehat dalam jumlah wajar.



Pengalaman positif yang berulang membantu membangun hubungan yang penuh rasa percaya.



Kucing akan mengaitkan kehadiran pemilik dengan pengalaman menyenangkan sehingga ikatan emosional semakin kuat seiring bertambahnya usia.



Penutup



Kucing tidak membutuhkan perhatian berlebihan untuk merasa bahagia. Yang mereka perlukan justru adalah rasa aman, rutinitas yang konsisten, stimulasi mental, serta hubungan yang penuh penghargaan terhadap kebutuhan alami mereka.



Delapan perilaku kecil tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara rutin dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan emosional kucing hingga masa tuanya. Hubungan yang hangat antara pemilik dan kucing bukan dibangun melalui hadiah mahal, melainkan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan penuh kepedulian.





Pada akhirnya, semakin kita memahami psikologi perilaku kucing, semakin mudah pula menciptakan lingkungan yang membuat mereka merasa nyaman, aman, dan menikmati hidup lebih lama bersama keluarga yang mereka percayai.***