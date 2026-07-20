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Leni Setya Wati
Senin, 20 Juli 2026 | 17.35 WIB

Final Heart Signal 5: Perasaan Terpendam Terungkap, Akankah Semua Berakhir Bahagia?

heart signal 5 (x @tang_kira) - Image

heart signal 5 (x @tang_kira)

JawaPos.Com - Perjalanan Heart Signal 5 akhirnya mencapai garis finis. Dilansir dari The Chosun, setelah tinggal bersama selama satu bulan di Signal House, peserta bersiap menghadapi momen paling menentukan, yaitu mengungkapkan perasaan terdalam sekaligus menentukan pilihan cinta terakhir mereka.

Episode final yang tayang di Channel A menjanjikan akhir yang penuh kejutan karena hubungan para peserta masih sulit ditebak hingga detik terakhir.

Teaser episode terbaru memperlihatkan suasana haru saat seluruh penghuni mengabadikan foto bersama di atap Signal House sebelum menikmati makan malam dengan latar pemandangan Gunung Namsan.

Momen sederhana itu berubah menjadi ajang mengenang perjalanan mereka, sekaligus membuka ruang bagi setiap peserta untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini disimpan.

Kim Seowon salah satu peserta yang paling emosional. Ia mengaku tak pernah membayangkan akan merasakan pengalaman seperti ini hingga akhirnya menitikkan air mata.

Choi Sooyoon berusaha menenangkan Seowon, sementara Kim Min Joo dengan jujur mengatakan kepada Kim Sung Min bahwa dirinya adalah sosok yang memberinya kebahagiaan sekaligus luka terbesar selama berada di Signal House.

Di sisi lain, Sooyoon memberanikan diri bertanya apakah Seowon selama ini hanya menganggapnya sebagai kakak.

Jawaban Seowon yang penuh makna justru membuat rasa penasaran penonton semakin besar.

Editor: Novia Tri Astuti
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