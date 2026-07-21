Kebiasaan yang Salah, Mencuci 5 Buah Ini Sebelum Disimpan Bisa Mempercepat Pembusukan

ilustrasi orang yang mencuci buah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Mencuci buah sebelum dikonsumsi merupakan kebiasaan baik untuk menjaga kebersihan dan menghilangkan kotoran yang menempel. Namun, waktu mencuci buah ternyata juga perlu diperhatikan agar kualitas dan kesegarannya tetap terjaga.
Pada beberapa jenis buah, mencucinya sebelum disimpan justru dapat mempercepat proses kerusakan. Sisa air yang menempel pada permukaan buah dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan jamur atau membuat buah lebih cepat membusuk.
Karena itu, beberapa buah sebaiknya cukup dibersihkan atau dicuci menjelang waktu konsumsi. Melansir EatingWell, berikut lima jenis buah yang sebaiknya tidak dibilas terlebih dahulu sebelum disimpan jika ingin mempertahankan kesegarannya lebih lama.
1. Buah beri
Stroberi, blueberry, raspberry, dan blackberry adalah buah-buahan berpori yang cepat menyerap air, jadi sebaiknya jangan dicuci sebelum disimpan.
Kelembapan berlebih ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan jamur dan membuat buah menjadi lunak.
Bahkan membilas sebentar pun dapat memperpendek masa simpannya di kulkas.
Sebaliknya, stroberi, raspberry, dan blackberry sebaiknya disimpan dalam satu lapisan di dalam wadah yang dilapisi tisu dapur dan dibiarkan sedikit terbuka.
Menyimpan buah beri dalam satu lapisan mencegah buah hancur, sementara tisu kertas menyerap kelembapan berlebih.
2. Apel
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