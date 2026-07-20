5 Ciri Perilaku Pria Narsistik yang Tidak Punya Empati dan Manipulatif Menurut Psikologi

Ciri perilaku pria narsistik yang tidak punya empati dan manipulatif menurut psikologi./Magnific/ azerbaijan_stockers
JawaPos.com – Pria narsistik yang tidak memiliki empati akan melakukan hampir apa saja untuk selalu keluar sebagai pemenang dalam setiap situasi.
Psikologi mengenal taktik manipulatif yang disebut DARVO yaitu menyangkal, menyerang, dan berbalik menjadi korban saat dikonfrontasi.
Pola manipulasi ini sangat berbahaya karena membuat korban mempertanyakan diri sendiri alih-alih mempertanyakan perilaku pelaku.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (18/7), berikut lima perilaku yang paling sering dilakukan pria tanpa empati dalam kehidupan sehari-hari yang perlu segera dikenali.
1. Sering berbohong tanpa alasan yang jelas
Kebohongan dari pria jenis ini tidak selalu besar dan dramatis, melainkan sering kali dimulai dari hal-hal kecil yang tampak sepele.
Mereka berbohong bahkan dalam situasi di mana kejujuran justru jauh lebih mudah dan tidak merugikan siapapun.
Kebohongan tersebut bisa ditujukan kepada pasangan, anak, atau orang-orang di sekitarnya untuk menjaga citra diri tetap baik.
Mereka bisa membesar-besarkan kebenaran atau memutarbalikkan fakta demi terlihat lebih baik di mata orang lain.
Karena pasangan dan anak-anak dianggap sebagai cerminan dirinya, membuat mereka terlihat bagus berarti dirinya juga terlihat lebih baik.
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