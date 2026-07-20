9 Ciri Kepribadian Khas Orang yang Tidur dengan Hewan Peliharaan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Perdebatan soal tidur dengan hewan peliharaan di kasur masih menjadi topik yang sangat memecah pendapat banyak pemilik hewan.

Mereka yang merasa kualitas tidur justru meningkat saat tidur bersama hewan kesayangan ternyata memiliki kepribadian yang khas.

Bagi sebagian pemilik hewan, hewan peliharaan bukan sekadar teman bermain melainkan bagian paling dekat dari keluarga mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (18/7), berikut sembilan sifat yang paling sering ditemukan pada orang-orang yang tidur lebih nyenyak justru ketika ada hewan peliharaan di sisi mereka menurut psikologi.

1. Menganggap hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga

Sebagian pemilik hewan melihat hewan peliharaan sebagai teman menyenangkan, namun sebagian lainnya merasakan ikatan yang jauh lebih mendalam.

Bagi mereka yang menganggap hewan peliharaan sebagai anggota keluarga, kehadiran fisik mereka di kasur terasa sangat alami dan menenangkan.

Memberikan rutinitas yang solid dan menjadikan waktu bersama sebagai prioritas adalah cara terbaik memperkuat ikatan tersebut.

2. Merasa bertanggung jawab penuh sebagai pengasuh