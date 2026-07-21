Sering Dianggap Berbeda, Ini 14 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Kepribadian Kompleks

ilustrasi orang yang disalahpahami. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat menggambarkan karakter, pola pikir, serta kecenderungan kepribadian seseorang. Setiap angka dianggap memiliki makna dan energi tersendiri yang dapat memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan.
Beberapa tanggal lahir tertentu disebut memiliki karakter yang lebih kompleks, mandiri, atau memiliki cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Hal inilah yang membuat mereka terkadang sulit dipahami oleh lingkungan sekitar.
Meski demikian, pandangan numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan bukan ukuran ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang. Melansir Times of India, berikut sejumlah tanggal lahir yang dalam numerologi sering dikaitkan dengan individu yang kerap disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya.
Tanggal lahir 7, 16, dan 25
Orang yang lahir pada tanggal 7, 16, atau 25 setiap bulan sering dianggap sebagai orang yang paling disalahpahami.
Mereka sering introspektif, analitis, dan spiritual, mungkin tampak menyendiri atau pendiam bagi orang lain.
Mereka senang melakukan percakapan panjang dan menjalin hubungan yang bermakna, tetapi mungkin tampak arogan, tidak tertarik, atau tertutup karena lebih suka menyendiri.
Para ahli numerologi mengatakan bahwa orang-orang ini sangat tertutup tentang perasaan mereka dan sulit untuk benar-benar memahami apa yang dipikirkannya.
Tanggal 1, 10, 19, dan 28
Orang yang lahir pada tanggal 1, 10, 19, atau 28 setiap bulannya melambangkan tingkat ambisi, kepemimpinan, dan individualitas.
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