Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 21 Juli 2026 | 23.34 WIB

Sering Dianggap Berbeda, Ini 14 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Kepribadian Kompleks

ilustrasi orang yang disalahpahami. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang disalahpahami. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat menggambarkan karakter, pola pikir, serta kecenderungan kepribadian seseorang. Setiap angka dianggap memiliki makna dan energi tersendiri yang dapat memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan.

Beberapa tanggal lahir tertentu disebut memiliki karakter yang lebih kompleks, mandiri, atau memiliki cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Hal inilah yang membuat mereka terkadang sulit dipahami oleh lingkungan sekitar.

Meski demikian, pandangan numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan bukan ukuran ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang. Melansir Times of India, berikut sejumlah tanggal lahir yang dalam numerologi sering dikaitkan dengan individu yang kerap disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya.

Tanggal lahir 7, 16, dan 25

Orang yang lahir pada tanggal 7, 16, atau 25 setiap bulan sering dianggap sebagai orang yang paling disalahpahami.

Mereka sering introspektif, analitis, dan spiritual, mungkin tampak menyendiri atau pendiam bagi orang lain.

Mereka senang melakukan percakapan panjang dan menjalin hubungan yang bermakna, tetapi mungkin tampak arogan, tidak tertarik, atau tertutup karena lebih suka menyendiri.

Para ahli numerologi mengatakan bahwa orang-orang ini sangat tertutup tentang perasaan mereka dan sulit untuk benar-benar memahami apa yang dipikirkannya.

Tanggal 1, 10, 19, dan 28

Orang yang lahir pada tanggal 1, 10, 19, atau 28 setiap bulannya melambangkan tingkat ambisi, kepemimpinan, dan individualitas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Kerja Keras Berbuah Manis, 9 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Alami Peningkatan Keuangan - Image
Zodiak

Kerja Keras Berbuah Manis, 9 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Alami Peningkatan Keuangan

Senin, 20 Juli 2026 | 20.18 WIB

8 Tanggal Lahir Ini Diramal Naik Derajat pada Juli 2026, Benarkah Rezeki Besar Segera Menghampiri? - Image
Zodiak

8 Tanggal Lahir Ini Diramal Naik Derajat pada Juli 2026, Benarkah Rezeki Besar Segera Menghampiri?

Minggu, 19 Juli 2026 | 05.25 WIB

6 Tanggal Lahir yang Konon Memiliki Potensi Menarik Kekayaan Menurut Numerologi - Image
Zodiak

6 Tanggal Lahir yang Konon Memiliki Potensi Menarik Kekayaan Menurut Numerologi

Jumat, 17 Juli 2026 | 22.31 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore