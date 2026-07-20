9 Ucapan Orang yang Sebenarnya Tidak Kompeten Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi Dunning-Kruger menjelaskan mengapa orang yang tidak kompeten justru kerap merasa dirinya jauh lebih mampu dari kenyataannya.

Ketidakmampuan seseorang dalam menguasai suatu bidang sering tidak disadari oleh orang itu sendiri saat berinteraksi sehari-hari.

Rasa percaya diri berlebihan ini bisa memicu masalah di lingkungan kerja maupun hubungan pribadi seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (20/7), berikut sembilan ucapan yang biasa keluar dari orang yang sebenarnya tidak kompeten dalam percakapan sehari-hari.

1. Menganggap semua hal sederhana untuk semua orang

Efek psikologi Dunning-Kruger membuat seseorang merasa lebih pintar dan mampu dibanding kenyataan sebenarnya.

Akibatnya, mereka memberi saran dengan percaya diri berlebihan sambil meremehkan kesulitan yang dialami orang lain.