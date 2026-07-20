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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 21 Juli 2026 | 02.15 WIB

Lebih Menyukai Minum Teh daripada Kopi? Biasanya Mereka Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang lebih menyukai teh daripada kopi / foto: Magnific/pressfoto - Image

seseorang yang lebih menyukai teh daripada kopi / foto: Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Di dunia yang terbagi antara pecinta kopi dan penikmat teh, preferensi minuman bukan sekadar soal rasa atau kebiasaan pagi hari. 

Menurut psikologi, pilihan antara teh dan kopi sering mencerminkan kecenderungan kepribadian yang mendalam. 

Meskipun tidak bersifat mutlak, studi dan observasi menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih menyukai teh cenderung memiliki ciri khas tertentu dalam cara mereka berpikir, merasakan, dan menjalani hidup.

Dilansir dari Geediting, jika Anda termasuk golongan penyuka teh, mungkin Anda akan menemukan bahwa kepribadian Anda cocok dengan beberapa atau bahkan semua ciri berikut ini.

1. Cenderung Introspektif dan Reflektif

Peminum teh umumnya lebih introspektif. 

Mereka senang menyelami pikiran dan perasaan mereka sendiri. 

Kebiasaan minum teh yang sering dilakukan dalam suasana tenang mencerminkan kebutuhan untuk merenung dan memahami diri. 

Psikolog menyebut ini sebagai kecenderungan inward thinking, di mana seseorang lebih tertarik pada pemahaman batin daripada stimulasi eksternal.

2. Memiliki Pendekatan Hidup yang Lebih Tenang

Editor: Hanny Suwindari
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