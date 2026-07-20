Menurut Psikologi, Orang yang Lebih Suka Pergi Berbelanja ke Toko Langsung daripada Memesan Secara Online, Memiliki 8 Kepribadian

Ilustrasi orang yang sedang berbelanja (Magnific)
JawaPos.com - Di zaman digital ini, hampir segalanya bisa dilakukan dari kenyamanan rumah, termasuk berbelanja.
Dengan satu klik, barang impian Anda bisa sampai ke depan pintu dalam hitungan hari.
Namun, tidak semua orang tergoda oleh kemudahan ini. Masih banyak individu yang lebih memilih pergi langsung ke toko untuk berbelanja, merasakan tekstur barang, berbicara dengan penjual, dan mengalami atmosfer tempat tersebut secara langsung.
Pilihan ini bukan semata-mata soal kebiasaan atau usia—ada alasan psikologis yang lebih dalam.
Dilansir dari Geediting, menurut para ahli psikologi, orang-orang yang lebih suka berbelanja langsung di toko biasanya memiliki delapan kepribadian atau kecenderungan berikut:
1. Mereka Cenderung Lebih Sadar Akan Pengalaman Sensorik
Orang yang suka berbelanja langsung biasanya menikmati pengalaman sensorik yang tidak bisa ditiru secara online: menyentuh bahan pakaian, mencium aroma produk kecantikan, atau melihat warna asli barang.
Mereka termasuk dalam kelompok yang memiliki kepribadian sensorik tinggi, yang sangat menghargai pengalaman nyata dan langsung.
2. Mereka Memiliki Kebutuhan untuk Mengontrol Keputusan
Berbelanja langsung memberikan kesempatan untuk memeriksa barang secara detail sebelum membeli.
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