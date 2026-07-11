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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 12 Juli 2026 | 03.45 WIB

Hidup Berubah Drastis! 4 Shio Diprediksi Mengakhiri Fase Hidup Pahit Mulai Minggu, 12 Juli 2026

Ilustrasi shio mengakhiri fase hidup pahit (pixabay) - Image

Ilustrasi shio mengakhiri fase hidup pahit (pixabay)

JawaPos.com - Ramalan shio Minggu, 12 Juli 2026, membawa kabar menggembirakan bagi sebagian pemilik shio yang selama ini merasa hidupnya dipenuhi tantangan. 

Dalam astrologi Tiongkok, setiap pergantian energi diyakini dapat membuka babak baru yang menghadirkan peluang, keberuntungan, dan perubahan positif. 

Kali ini, empat shio diprediksi mulai mengakhiri fase hidup pahit dan memasuki periode yang lebih menjanjikan dalam urusan karier, keuangan, hingga kehidupan pribadi.

Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang harus menghadapi kegagalan, tekanan pekerjaan, masalah finansial, atau hubungan yang penuh ujian. 

Namun, setiap masa sulit pada akhirnya akan berlalu dan memberikan ruang bagi awal yang baru. 

Ramalan shio sering kali menjadi penyemangat bagi banyak orang untuk tetap optimistis sambil mempersiapkan diri menyambut peluang yang datang.

Memasuki pertengahan Juli 2026, energi positif diperkirakan mulai menguat pada beberapa shio. 

Hambatan yang sebelumnya terasa berat mulai menemukan jalan keluar, sementara kesempatan baru perlahan terbuka. 

Editor: Novia Tri Astuti
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