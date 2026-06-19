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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 01.53 WIB

9 Tanda Seseorang Sebenarnya Merasa Kesepian Menurut Psikologi, Meski Selalu Tampak Sibuk

Ilustrasi seseorang yang merasa kesepian (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang merasa kesepian (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Di era yang serba cepat, kesibukan sering dianggap sebagai tanda kehidupan yang penuh dan bermakna. Namun, psikologi menunjukkan bahwa seseorang bisa terlihat sangat aktif, memiliki jadwal padat, bahkan selalu dikelilingi orang lain, tetapi tetap merasakan kesepian yang mendalam.

Kesepian bukan sekadar tidak memiliki teman atau menghabiskan waktu sendirian. Kesepian adalah perasaan ketika seseorang merasa kurang memiliki hubungan emosional yang hangat, bermakna, dan saling memahami. Karena itu, banyak orang yang menyembunyikan rasa sepi mereka di balik rutinitas yang padat.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat sembilan tanda seseorang sebenarnya merasa kesepian meskipun dari luar tampak sibuk.

1. Selalu Mengisi Jadwal Agar Tidak Punya Waktu Sendirian

Kesibukan yang sehat memang penting, tetapi ada perbedaan antara produktif dan menggunakan aktivitas sebagai pelarian.

Menurut psikologi, sebagian orang sengaja memenuhi hari-hari mereka dengan pekerjaan, media sosial, kegiatan organisasi, atau berbagai urusan lainnya agar tidak perlu menghadapi perasaan hampa ketika sedang sendiri.

Mereka mungkin terlihat sangat aktif, tetapi ketika tidak ada aktivitas yang mengalihkan perhatian, rasa sepi dan kekosongan emosional mulai muncul.

Kesibukan menjadi semacam "perisai" untuk menghindari perasaan yang sebenarnya.

2. Sering Berinteraksi dengan Banyak Orang, Tetapi Jarang Memiliki Percakapan yang Mendalam

Memiliki banyak teman atau kenalan tidak selalu berarti seseorang memiliki kedekatan emosional.

Editor: Candra Mega Sari
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