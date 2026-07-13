10 Kalimat Orang Burnout, Mulai dari Kelelahan Fisik hingga Mental Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi kelelahan mental menjelaskan bahwa kalimat orang burnout sering terucap tanpa disadari sebagai tanda orang kelelahan fisik yang sudah mencapai batas kemampuannya.

Kelelahan kronis yang tidak ditangani dengan baik perlahan merusak kesehatan mental dan fisik seseorang dari dalam secara diam-diam namun sangat nyata.

Psikologi kelelahan mental mengungkap bahwa tanda orang kelelahan fisik paling sering terlihat bukan dari ekspresi wajah melainkan dari kalimat-kalimat yang terucap dalam percakapan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (11/6), berikut sepuluh kalimat orang burnout yang menjadi tanda orang kelelahan fisik dan kelelahan kronis yang perlu dikenali berdasarkan psikologi kelelahan mental.

1. "Aku sangat capek"

Kelelahan yang diungkapkan dalam kalimat sederhana ini sering kali jauh lebih dalam dari sekadar rasa lelah yang bisa hilang setelah tidur sebentar.

Psikolog klinis Vinita Mehta menjelaskan bahwa menjaga batasan yang sehat dan memprioritaskan perawatan diri adalah praktik esensial untuk mempertahankan ketahanan dalam kehidupan.

Tanda orang kelelahan fisik ini menunjukkan bahwa masalah mendasar yang memicu kelelahan perlu diidentifikasi dan ditangani, bukan sekadar diabaikan begitu saja.

2. "Aku tidak sanggup hari ini"