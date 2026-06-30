Cek Pasanganmu! Ini 3 Tanda Seseorang Punya Kecerdasan Hubungan Tinggi

JawaPos.com - Manusia pada hakikatnya diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan koneksi, mulai dari ikatan romantis, keluarga, persahabatan, hingga relasi profesional. Memiliki hubungan yang sehat dan positif terbukti memberikan segudang manfaat, seperti rasa aman, keintiman emosional yang mendalam, hingga kemampuan menyelesaikan konflik secara kepala dingin.

Namun, keharmonisan tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan investasi emosional dan kerja keras dari kedua belah pihak. Penelitian menunjukkan bahwa ketika salah satu pihak memberikan kepedulian yang tulus, hal itu akan menciptakan siklus positif di mana kedua pasangan akan saling mendukung lebih besar.

Menariknya, tingkat kecerdasan hubungan (relational intelligence) seseorang sebenarnya tidak diukur dari kejutan mewah, melainkan dari cara mereka merespons tiga momen kecil berikut ini.

1. Keberanian untuk Dikenal secara Utuh (Menjadi Rentan) Langkah awal yang paling krusial dalam membangun kedekatan adalah kesediaan untuk membuka diri dan membiarkan pasangan masuk ke dalam kehidupan Anda. Ini berarti Anda harus berani membagikan mimpi besar, ketakutan terdalam, tujuan hidup, hingga hal-hal sepele yang kerap membuat Anda kesal.

Tentu saja, sebelum bisa terbuka kepada orang lain, Anda wajib mengenali diri sendiri terlebih dahulu, termasuk memahami batasan (boundaries) serta harapan Anda dalam sebuah hubungan. Data ilmiah dari berbagai penelitian psikologi membuktikan bahwa pasangan yang berkomunikasi secara teratur dan berani berbagi perasaan cenderung memiliki tingkat kepuasan hubungan yang jauh lebih tinggi.

Kasus ini terlihat nyata pada pasangan Susan dan suaminya. Susan yang tumbuh besar di lingkungan keluarga militer terbiasa berpindah sekolah hingga 11 kali. Akibatnya, ia terbiasa menjalani hidup secara dangkal dan menutup diri demi menghindari rasa sakit emosional akibat perpisahan yang terlalu cepat.

Ketika bertunangan, trauma masa lalu ini sempat memicu keretakan. Sang suami yang ingin mengenalnya lebih dalam terus membentur dinding pertahanan Susan. Namun, begitu Susan berhasil memutus siklus trauma tersebut dan merasa aman untuk dikenal, gerbang keintiman baru dalam pernikahan mereka langsung terbuka lebar.

Penting untuk diingat, memendam keinginan dan berharap pasangan bisa "membaca pikiran" Anda hanya akan berujung pada rasa frustrasi dan kemarahan yang sia-sia.

2. Kemampuan Mendengarkan Tanpa Menyela atau Menghakimi Bagi orang yang terbiasa vokal, memberi ruang bagi pasangan untuk dikenal justru menjadi tantangan tersendiri. Mengetahui isi hati orang lain menuntut Anda untuk mendengarkan secara aktif tanpa menyela, mengkritik, atau langsung menjatuhkan opini saat mereka sedang rapuh.