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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 12 Juli 2026 | 18.59 WIB

9 Ucapan Jiwa Tua yang Mencerminkan Kebijaksanaan Mendalam dalam Percakapan Menurut Psikologi

Ucapan jiwa tua yang mencerminkan kebijaksanaan mendalam dalam percakapan kasual menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik - Image

Ucapan jiwa tua yang mencerminkan kebijaksanaan mendalam dalam percakapan kasual menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Jiwa tua adalah orang-orang yang secara psikologi tampak jauh lebih dewasa dan bijaksana dari usia mereka yang sesungguhnya.

Kebijaksanaan mereka hampir selalu terungkap bukan dari ceramah panjang, melainkan dari ucapan-ucapan kasual yang terasa sangat matang dan menenangkan.

Memahami frasa-frasa yang biasa mereka ucapkan membantu siapa pun mengenali dan menghargai jiwa tua yang mungkin sudah ada di sekitar mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (12/6), berikut sembilan ucapan yang hampir selalu diucapkan oleh orang-orang dengan jiwa tua dalam percakapan sehari-hari mereka.

1. "Aku peduli padamu"

Studi dalam Scientific Reports menunjukkan bahwa empati bersifat multidimensi dan membutuhkan kesabaran serta usaha yang tulus untuk benar-benar diwujudkan.

Ketika seseorang sedang berjuang, jiwa tua selalu mencoba menunjukkan empati meskipun mereka sendiri sedang membutuhkan dukungan yang sama.

Mereka tidak pernah membiarkan orang lain mempertanyakan apakah mereka benar-benar berarti dan dihargai oleh seseorang yang peduli pada mereka.

2. "Tidak semua orang ditakdirkan selalu ada dalam hidupmu"

Perasaan kesepian sering mendorong orang untuk berjuang mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah tidak lagi membawa kebaikan bagi siapa pun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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