9 Ucapan Jiwa Tua yang Mencerminkan Kebijaksanaan Mendalam dalam Percakapan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Jiwa tua adalah orang-orang yang secara psikologi tampak jauh lebih dewasa dan bijaksana dari usia mereka yang sesungguhnya.

Kebijaksanaan mereka hampir selalu terungkap bukan dari ceramah panjang, melainkan dari ucapan-ucapan kasual yang terasa sangat matang dan menenangkan.

Memahami frasa-frasa yang biasa mereka ucapkan membantu siapa pun mengenali dan menghargai jiwa tua yang mungkin sudah ada di sekitar mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (12/6), berikut sembilan ucapan yang hampir selalu diucapkan oleh orang-orang dengan jiwa tua dalam percakapan sehari-hari mereka.

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1. "Aku peduli padamu"

Studi dalam Scientific Reports menunjukkan bahwa empati bersifat multidimensi dan membutuhkan kesabaran serta usaha yang tulus untuk benar-benar diwujudkan.

Ketika seseorang sedang berjuang, jiwa tua selalu mencoba menunjukkan empati meskipun mereka sendiri sedang membutuhkan dukungan yang sama.

Mereka tidak pernah membiarkan orang lain mempertanyakan apakah mereka benar-benar berarti dan dihargai oleh seseorang yang peduli pada mereka.

2. "Tidak semua orang ditakdirkan selalu ada dalam hidupmu"