7 Kebiasaan yang Membuat Seseorang Lebih Mudah Terlelap Setelah Lampu Dimatikan

1. Mereka membatasi paparan terhadap layar

Bukan rahasia lagi bahwa cahaya biru yang dipancarkan perangkat elektronik dapat mengganggu tidur kita.

Cahaya tersebut mengelabui otak kita sehingga mengira hari masih siang, sehingga mengganggu jam tubuh internal kita.

Mereka yang langsung tertidur memahami hal ini dan memiliki kebiasaan membatasi waktu menonton layar di malam hari.

Tentu, Anda mungkin tergoda untuk menggulir media sosial atau menonton acara favorit sebelum tidur, tetapi hal ini bisa jadi membuat Anda tetap terjaga.

Para ahli tidur telah berbicara: untuk meningkatkan peluang Anda untuk tertidur cepat, Anda perlu mengistirahatkan mata Anda dari layar setidaknya satu jam sebelum tidur.

2. Mereka menetapkan rutinitas yang menenangkan sebelum tidur

Membuat rutinitas yang menenangkan sebelum tidur adalah salah satu kebiasaan yang cukup efektif untuk meningkatkan kualitas tidur secara drastis.

Setidaknya setiap malam, sekitar satu jam sebelum tidur, mulailah menenangkan diri. Ini bisa melibatkan berbagai kegiatan yang membantu Anda rileks: