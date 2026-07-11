7 Kebiasaan yang Membuat Seseorang Lebih Mudah Terlelap Setelah Lampu Dimatikan

Ilustrasi orang yang langsung tertidur sesaat setelah mematikan lampu (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Bagi sebagian orang, tidur bisa datang dengan cepat hanya beberapa detik setelah berbaring. Namun, bagi yang lain, waktu malam justru dihabiskan dengan gelisah, sulit memejamkan mata, atau terus terjaga hingga berjam-jam.
Perbedaan tersebut sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur. Banyak orang tanpa sadar melakukan rutinitas yang membuat tubuh sulit rileks, sementara mereka yang mudah tertidur biasanya memiliki pola tertentu yang membantu tubuh bersiap memasuki waktu istirahat.
Kemampuan untuk tidur lebih cepat bukan hanya soal keberuntungan, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan sehat dan konsistensi dalam menjaga kualitas tidur. Dengan rutinitas yang tepat, tubuh dapat lebih mudah mengenali tanda bahwa waktunya untuk beristirahat.
Mengutip laman Global English Editing, berikut tujuh kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang mampu tertidur dengan cepat setelah mematikan lampu. Kebiasaan sederhana ini dapat dipelajari dan diterapkan untuk membantu menciptakan pola tidur yang lebih baik.
1. Mereka membatasi paparan terhadap layar
Bukan rahasia lagi bahwa cahaya biru yang dipancarkan perangkat elektronik dapat mengganggu tidur kita.
Cahaya tersebut mengelabui otak kita sehingga mengira hari masih siang, sehingga mengganggu jam tubuh internal kita.
Mereka yang langsung tertidur memahami hal ini dan memiliki kebiasaan membatasi waktu menonton layar di malam hari.
Tentu, Anda mungkin tergoda untuk menggulir media sosial atau menonton acara favorit sebelum tidur, tetapi hal ini bisa jadi membuat Anda tetap terjaga.
Para ahli tidur telah berbicara: untuk meningkatkan peluang Anda untuk tertidur cepat, Anda perlu mengistirahatkan mata Anda dari layar setidaknya satu jam sebelum tidur.
2. Mereka menetapkan rutinitas yang menenangkan sebelum tidur
Membuat rutinitas yang menenangkan sebelum tidur adalah salah satu kebiasaan yang cukup efektif untuk meningkatkan kualitas tidur secara drastis.
Setidaknya setiap malam, sekitar satu jam sebelum tidur, mulailah menenangkan diri. Ini bisa melibatkan berbagai kegiatan yang membantu Anda rileks:
Membaca satu bab buku, melakukan peregangan ringan, atau sekadar duduk diam dan berfokus pada pernapasan Anda.
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