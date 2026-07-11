5 Kebiasaan Hubungan Langgeng Sehat yang Kuat Mental Emosional Menurut Psikologi

Kebiasaan hubungan langgeng sehat yang kuat mental emosional menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Psikologi pasangan kuat menjelaskan bahwa kebiasaan hubungan sehat yang dilakukan setiap hari adalah fondasi dari pasangan mental emosional kuat yang sejati.
Ciri hubungan langgeng tidak muncul begitu saja melainkan dibangun secara konsisten melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran bersama.
Psikologi pasangan kuat mengungkap bahwa pasangan mental emosional kuat mengembangkan kebiasaan hubungan sehat yang membuat ikatan mereka semakin kokoh dari waktu ke waktu.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (11/6), berikut lima kebiasaan hubungan sehat yang menjadi ciri hubungan langgeng dari pasangan mental emosional kuat berdasarkan psikologi pasangan kuat yang terbukti bertahan.
1. Membangun fondasi kepercayaan yang kuat dan stabil
Kepercayaan adalah fondasi utama yang menopang setiap hubungan dan membutuhkan waktu serta konsistensi untuk benar-benar terbentuk secara kokoh.
Stephen Covey menegaskan bahwa kepercayaan adalah perekat kehidupan dan prinsip paling mendasar yang menopang semua jenis hubungan antarmanusia.
Ciri hubungan langgeng selalu dimulai dari kesediaan menjadi tempat yang aman bagi pasangan untuk bersikap jujur, terbuka, dan rentan tanpa rasa takut.
2. Hadir sepenuhnya dan terlibat secara aktif dalam kebersamaan
Pasangan mental emosional kuat tidak hanya hadir secara fisik, melainkan juga memberikan perhatian penuh tanpa gangguan dari perangkat atau distraksi lainnya.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!