5 Kebiasaan Hubungan Langgeng Sehat yang Kuat Mental Emosional Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi pasangan kuat menjelaskan bahwa kebiasaan hubungan sehat yang dilakukan setiap hari adalah fondasi dari pasangan mental emosional kuat yang sejati.

Ciri hubungan langgeng tidak muncul begitu saja melainkan dibangun secara konsisten melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran bersama.

Psikologi pasangan kuat mengungkap bahwa pasangan mental emosional kuat mengembangkan kebiasaan hubungan sehat yang membuat ikatan mereka semakin kokoh dari waktu ke waktu.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (11/6), berikut lima kebiasaan hubungan sehat yang menjadi ciri hubungan langgeng dari pasangan mental emosional kuat berdasarkan psikologi pasangan kuat yang terbukti bertahan.

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1. Membangun fondasi kepercayaan yang kuat dan stabil

Kepercayaan adalah fondasi utama yang menopang setiap hubungan dan membutuhkan waktu serta konsistensi untuk benar-benar terbentuk secara kokoh.

Stephen Covey menegaskan bahwa kepercayaan adalah perekat kehidupan dan prinsip paling mendasar yang menopang semua jenis hubungan antarmanusia.

Ciri hubungan langgeng selalu dimulai dari kesediaan menjadi tempat yang aman bagi pasangan untuk bersikap jujur, terbuka, dan rentan tanpa rasa takut.

2. Hadir sepenuhnya dan terlibat secara aktif dalam kebersamaan