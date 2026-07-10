9 Ucapan Sopan yang Sering Disalahartikan Pria Mudah Tersinggung Menurut Psikologi

JawaPos.com – Beberapa ucapan yang bermaksud baik ternyata bisa memicu reaksi marah yang kuat pada pria tertentu secara instan.

Psikologi menjelaskan bahwa kecenderungan mudah tersinggung ini lebih berkaitan dengan ketidakamanan batin daripada makna kata-kata itu sendiri.

Pria yang mudah merasa diserang cenderung mengisi kekosongan makna sebuah ucapan sopan dengan interpretasi paling negatif yang mungkin.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (10/6), berikut sembilan frasa yang terdengar biasa bagi kebanyakan orang namun sering disalahartikan oleh pria yang mudah tersinggung.

1. "Semoga seru ya"

Frasa sederhana ini bisa terasa sinis bagi pria yang mudah mengambil segala sesuatu secara personal.

Karena ungkapan ini sering digunakan secara sarkastis dalam konteks tertentu, mereka cenderung mengasumsikan niat tersembunyi di baliknya.

Alih-alih membaca ketulusan, mereka mendengarnya sebagai "aku rasa ini tidak akan berjalan baik tapi aku tidak mau bicara langsung."

2. "Menarik juga"