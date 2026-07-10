7 Tanda Kecil Bahwa Anda Lebih Percaya Diri daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

seseorang yang lebih percaya diri dari yang dirinya sadari / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Kepercayaan diri sering kali dikaitkan dengan sosok yang berani berbicara di depan umum, tampil menonjol, atau tidak pernah terlihat gugup. Padahal, menurut psikologi, rasa percaya diri tidak selalu muncul dalam bentuk yang mencolok. Banyak orang yang sebenarnya memiliki kepercayaan diri yang sehat, tetapi tidak menyadarinya karena mereka membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis.



Kepercayaan diri sejati bukan berarti merasa lebih hebat dari orang lain. Sebaliknya, kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa Anda mampu menghadapi tantangan, belajar dari kesalahan, dan tetap menghargai diri sendiri meskipun hasilnya tidak selalu sempurna.



Dilansir dari Hack Spirit pada Jumat (10/7), jika selama ini Anda merasa kurang percaya diri, mungkin ada beberapa tanda kecil yang justru menunjukkan sebaliknya. Berikut tujuh tanda menurut berbagai temuan dalam psikologi.



1. Anda Berani Mengakui Kesalahan



Orang yang tidak percaya diri sering kali berusaha menutupi kesalahan karena takut dinilai buruk. Sebaliknya, individu yang memiliki kepercayaan diri cenderung mampu berkata, "Ya, saya salah," tanpa merasa harga dirinya hancur.



Dalam psikologi, kemampuan mengakui kesalahan menunjukkan adanya self-esteem yang relatif stabil. Mereka memahami bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses belajar, bukan bukti bahwa mereka gagal sebagai pribadi.



Mengakui kesalahan juga menunjukkan kematangan emosional. Alih-alih mencari kambing hitam, mereka fokus memperbaiki keadaan dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut.



2. Anda Tidak Selalu Membutuhkan Validasi Orang Lain



Tentu setiap orang senang mendapatkan pujian. Namun, orang yang memiliki kepercayaan diri tidak menggantungkan kebahagiaannya pada pengakuan orang lain.



Misalnya, Anda tetap merasa puas setelah menyelesaikan pekerjaan dengan baik meskipun tidak ada yang memberikan apresiasi. Anda juga tidak terus-menerus mengecek apakah orang lain menyukai pendapat atau karya Anda.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri. Ketika seseorang lebih dipengaruhi oleh nilai dan tujuan pribadinya daripada penilaian eksternal, hal itu menjadi salah satu indikator kepercayaan diri yang sehat.



3. Anda Mau Mencoba Hal Baru Meski Takut



Percaya diri bukan berarti tidak pernah merasa takut. Justru orang yang percaya diri tetap bisa merasakan kecemasan, tetapi mereka tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkahnya.



Mungkin Anda pernah mengikuti wawancara kerja meskipun gugup, mencoba bisnis kecil-kecilan meski belum berpengalaman, atau belajar keterampilan baru walaupun tahu akan melakukan banyak kesalahan di awal.



Psikolog menyebut hal ini sebagai self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu belajar dan berkembang melalui usaha. Semakin sering seseorang berani mencoba, semakin kuat pula rasa percaya dirinya.



4. Anda Dapat Menerima Kritik Tanpa Langsung Merasa Diserang



Tidak semua kritik memang disampaikan dengan baik. Namun, orang yang memiliki kepercayaan diri biasanya mampu membedakan antara kritik terhadap perilaku dan kritik terhadap harga dirinya.



Ketika menerima masukan, mereka tidak langsung defensif. Mereka mempertimbangkan apakah kritik tersebut benar, mengambil bagian yang bermanfaat, lalu mengabaikan bagian yang tidak relevan.



Kemampuan ini menunjukkan bahwa identitas diri tidak mudah goyah hanya karena pendapat orang lain. Mereka memahami bahwa kritik adalah informasi, bukan ancaman.



5. Anda Ikut Senang Melihat Kesuksesan Orang Lain



Salah satu tanda kepercayaan diri yang sering tidak disadari adalah kemampuan untuk ikut bahagia ketika orang lain berhasil.



Orang yang selalu merasa rendah diri cenderung melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman. Sebaliknya, mereka yang percaya diri memahami bahwa kesuksesan bukanlah permainan dengan jumlah yang terbatas.



Teman yang mendapat promosi tidak berarti kesempatan Anda hilang. Rekan kerja yang dipuji bukan berarti Anda tidak kompeten.



Psikologi menunjukkan bahwa rasa aman terhadap diri sendiri membuat seseorang lebih mudah menghargai pencapaian orang lain tanpa dipenuhi rasa iri.



6. Anda Memiliki Batasan yang Sehat



Mengatakan "tidak" bukanlah tindakan egois. Justru kemampuan menetapkan batasan merupakan salah satu ciri individu yang menghargai dirinya sendiri.



Orang yang percaya diri tidak selalu berusaha menyenangkan semua orang. Mereka memahami bahwa waktu, energi, dan kesehatan mental memiliki nilai yang perlu dijaga.



Misalnya, Anda menolak pekerjaan tambahan ketika jadwal sudah penuh, menghindari hubungan yang tidak sehat, atau memilih beristirahat tanpa merasa bersalah.



Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan berkaitan erat dengan self-respect dan kesejahteraan psikologis.



7. Anda Tetap Melangkah Meski Tidak Sempurna



Perfeksionisme sering kali dianggap sebagai tanda standar tinggi, tetapi dalam banyak kasus justru dipicu oleh rasa takut gagal.



Sebaliknya, orang yang percaya diri menyadari bahwa kesempurnaan hampir mustahil dicapai. Mereka lebih memilih mengambil tindakan daripada terus menunggu momen yang "sempurna."



Mereka memahami bahwa setiap langkah kecil memberikan pengalaman baru. Jika gagal, mereka mengevaluasi dan mencoba lagi.



Sikap seperti ini mencerminkan growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan, pengalaman, dan ketekunan.



Mengapa Banyak Orang Tidak Menyadari Bahwa Mereka Percaya Diri?



Banyak orang mengira percaya diri berarti selalu tampil berani dan tidak pernah ragu. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa keraguan adalah bagian alami dari kehidupan manusia.



Perbedaannya terletak pada bagaimana seseorang merespons keraguan tersebut. Orang yang percaya diri tetap bisa gugup sebelum presentasi, takut menghadapi perubahan, atau cemas saat mengambil keputusan penting. Namun, mereka tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan seluruh hidupnya.



Kepercayaan diri juga tumbuh secara bertahap. Ia dibangun dari pengalaman, keberhasilan kecil, kemampuan bangkit setelah gagal, dan penerimaan terhadap diri sendiri.



Kesimpulan



Kepercayaan diri tidak selalu terlihat dari suara yang lantang atau penampilan yang penuh karisma. Sering kali, ia hadir dalam tindakan-tindakan sederhana yang menunjukkan bahwa seseorang percaya pada kemampuannya untuk terus belajar dan berkembang.



Jika Anda berani mengakui kesalahan, tidak bergantung sepenuhnya pada validasi orang lain, mencoba hal baru meski takut, menerima kritik dengan lapang dada, ikut bahagia atas kesuksesan orang lain, memiliki batasan yang sehat, serta tetap melangkah walaupun belum sempurna, besar kemungkinan Anda jauh lebih percaya diri daripada yang selama ini Anda kira.



Pada akhirnya, kepercayaan diri bukanlah tentang menjadi sempurna. Kepercayaan diri adalah tentang mempercayai bahwa apa pun tantangan yang datang, Anda memiliki kemampuan untuk menghadapinya, belajar darinya, dan terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri.